Un reporte dice que este año podría realizarse otra edición del DC FanDome

Aunque DC ha estado presente en la Comic-Con de San Diego con anuncios de sus cómics, series animadas como Teen Titans Go! y películas como Black Adam y Shazam! Fury of the Gods, la compañía no puso todas sus cartas sobre la mesa en ese evento y, por ejemplo, no mostró nada sobre otras películas como Batgirl, Blue Beatle, The Flash y Aquaman and The Lost Kingdom, ni adelantó que vendrá con paneles de series como Superman & Lois, The Flash, Titans y Peacemaker.

En ese sentido, un nuevo reporte de Deadline sugiere que tal y como se espera que Marvel Studios reserve algunas novedades en su panel de la Comic-Con de San Diego para enseñar determinadas cosas durante la D23 de Disney, DC y Warner Bros también estarían esperando hasta la nueva edición del DC FanDome.

Si bien Warner no ha confirmado ningún tipo de plan al respecto, Deadline sostiene que la edición 2022 del DC FanDome estaría en sus proyectos y concretamente, en un reporte sobre Black Adam el portal señaló: “También estuvo ausente en el Hall H de Warner Bros Hall H cualquier avance para Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash de 2023. El estudio todavía tiene el DC FanDome virtual por venir, por lo que es probable que veamos más allí”.

Por supuesto, todo esto está en el terreno de los rumores y aún no es nada que se pueda afirmar con certeza. No obstante, tampoco sería un movimiento inusual considerando que las primeras entregas del DC FanDome gozaron de una buena recepción.