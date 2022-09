Finalmente no habrá una edición 2022 del DC FanDome

Pese a que en el contexto de la Comic-Con de San Diego se indicó que Warner Bros. Discovery estaría tramando una nueva edición del DC FanDome, esta semana la compañía finalmente confirmó que el evento virtual de DC no volverá este año.

En una declaración para el sitio Popverse DC señaló que no realizará una nueva versión del DC FanDome este 2022.

“Con el regreso de los eventos en persona, Warner Bros. Discovery está emocionado de poder interactuar con nuestros fanáticos en vivo en numerosas comic-cons en todo el mundo y no programará DC FanDome para 2022″, dijo la compañía.

El DC FanDome es un evento que surgió en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y fue utilizado por la administración anterior de WarnerMedia para promover las nuevas películas, series, videojuegos y cómics de DC. A raíz del buen desempeño de la primera edición del evento, Warner desarrolló un segundo DC FanDome más acotado con novedades que quedaron pendientes en 2020 y el año pasado realizó una nueva gran versión donde se presentó material de cintas como The Batman y Aquaman and the Lost Kingdom.

En ese sentido, aunque la declaración de Warner Bros. Discovery apunta al retorno de los eventos presenciales como una razón para no seguir con el DC FanDome este año, también hay que tener en cuenta que la compañía todavía no fija una estrategia clara para las películas y series de DC. De hecho, mientras Joker 2 sería la única cinta con luz verde oficial desde que el conglomerado tomó las riendas de Warner Bros, la compañía todavía no encontraría el ejecutivo que comandará sus planes para la franquicia.