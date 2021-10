DC dice que el FanDome 2021 habría generado 66 millones de visitas a nivel mundial

¿Qué opinan de la versión más reciente del DC FanDome? Si son de aquellos que creen que el evento quedó al debe en algunos aspectos y no alcanzó la dinámica de su versión original, probablemente los nuevos números revelados por DC los sorprenderán.

Este miércoles y cuando todavía no se cumple una semana desde el DC FanDome 2021, la compañía detrás de Batman y Superman anunció que su evento virtual habría generado 66 millones de visitas a nivel mundial.

En su artículo sobre el evento DC no detalló cómo llegó a esa cifra y solo dice que la versión del FanDome de este año habría “triplicado a la audiencia global del año anterior” y consiguió “66 millones de visitas en todo el mundo hasta la fecha desde el evento de transmisión el 16 de octubre”.

Tengan en cuenta que durante el año pasado se planteó que la primera versión del DC FanDome logró 22 millones de visitas a nivel mundial. Todo mientras que “Tudum”, el evento de novedades de Netflix, solo habría conseguido 25,7 millones de visitas durante su transmisión a fines de septiembre.

En ese sentido, la cifra entregada por DC no deja de ser curiosa a invita a cuestionarse cómo llegó a la compañía a ese número y si para ello contempló o no datos como las visualizaciones del tráiler de The Batman.

Pero mientras eso sigue siendo un misterio lo que parece claro a estas alturas es que este es un modelo que le gustaría a DC y probablemente buscará mantener a futuro.

“Con el triple del tráfico de fans del año pasado, DC FanDome 2021 superó todas nuestras expectativas”, dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks en el anuncio de DC. “Continuamos innovando en toda la empresa al servicio de nuestros fanáticos, y no puedo exagerar la creatividad y el arduo trabajo que se invirtió en este evento digital global. Les dimos a los fanáticos lo que querían, lo mejor de todo lo relacionado con DC, y su compromiso y respuesta han sido fantásticos. Estamos tan emocionados como ellos de ofrecer todo el excelente contenido destacado de DC FanDome “.

DC también sostiene que el FanDome 2021 se instaló en las tendencias de Twitter dentro del Top 50 en más de 53 países y permaneció 8 horas en el primer puesto de lo más comentado en esa red social en Estados Unidos.