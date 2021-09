El sábado pasado Netflix enfocó toda su atención en “Tudum”, el evento virtual dedicado a las novedades de sus series, películas y documentales.

Por supuesto, “Tudum” llamó la atención en redes sociales de la mano de la presentación de nuevos adelantos de producciones como la segunda temporada de The Witcher y Stranger Things 4. Y aunque Netflix no suele revelar muchos datos sobre el desempeño de sus programas, durante esta semana no tuvo reparos en divulgar cómo fue la recepción de este evento virtual.

Según recoge Variety, Netflix dice que “Tudum” consiguió más de 25,7 millones de visitas en los 29 canales de Netflix en YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, TikTok y el sitio web Tudum.com. Todo mientras que los tráilers y clips revelados durante el evento habrían acumulado 300 millones de visitas en redes sociales hasta los 15 minutos posteriores al final de “Tudum”.

Como esta es la primera edición de “Tudum” actualmente no hay mucho espacio para comparar el desempeño del evento, por lo que tendremos que esperar para ver si estas cifras convencerán a Netflix para realizar una nueva versión de esta cita durante 2022.