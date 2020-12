Zack Snyder apoya la idea de un eventual lanzamiento del corte de Suicide Squad de David Ayer

Después de varios años y campañas al respecto, Zack Snyder finalmente podrá presentar a su versión de Justice League durante el próximo año. Sin embargo, mientras el esperado lanzamiento del denominado “Snyder Cut” está cada vez más cerca, David Ayer aún no logra presentar a su corte original de Suicide Squad.

Como recordarán, durante los últimos años Ayer ha hablado bastante sobre su versión de Suicide Squad y básicamente ha planteado que la película fue completamente alterada después de las filmaciones ya que Warner Bros no estaba conforme con la propuesta de su corte.

En ese escenario, desde que se anunció el estreno del “Snyder Cut” mediante HBO Max, no han sido pocos los que se han preguntado si podría pasar lo mismo con el “Ayer Cut” de Suicide Squad, sobretodo considerando que el propio director ha afirmado que concretar su versión de la película no implicaría mayores gastos.

Así, aunque por ahora no hay señales de un potencial lanzamiento de otro corte de Suicide Squad, en una reciente entrevista Zack Snyder aseguró que le gustaría que Ayer lograra presentar a su versión de esa película tal y cómo él lo hará con Justice League.

“No he hablado con David al respecto, pero estoy seguro de que lo haré. Lo conozco bastante bien“, dijo Snyder al ser consultado por el corte del director de Suicide Squad. “Simplemente he estado abrumado por el COVID. Pero está en mi lista de cosas de las que hablar con él. Apoyo a cualquier cineasta que necesite ver su versión de una película o su visión, porque yo he recibido un apoyo muy generoso. Entonces, realmente espero que otras personas obtengan lo mismo“.

Pese a que por ahora no habrían planes para un potencial lanzamiento del denominado “Ayer Cut” de Suicide Squad, varios personajes de esa película aparecerán en The Suicide Squad, la nueva película de la Task Force X que debutará en 2021. Todo mientras Snyder traerá de vuelta al Joker de Jared Leto en su corte de Justice League.

El Snyder Cut de Justice League pretendería presentarse en marzo de 2021 mediante HBO Max, un streaming que no está disponible en América Latina.