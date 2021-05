Zack Snyder siente que Warner Bros lo torturó durante su trabajo en el Snyder Cut de Justice League

Parece que ni siquiera el lanzamiento de su versión de Justice League fue una experiencia grata para Zack Snyder y es que pese a que el director evidentemente valora su corte de la película, recientemente volvió a apuntar contra el trato que recibió por parte de Warner Bros.

En una entrevista con el portal Uproxx a propósito del estreno de Army of the Dead, Snyder comentó que sus problemas con el estudio no desaparecieron durante el trabajo para lanzar a su corte de Justice League.

“Fue genial hacer el Snyder Cut de Justice League y fue divertido y todo”, señaló Snyder. “Pero Warner Bros. aún me torturó todo el tiempo por alguna razón, no pueden evitarlo. No sé por qué soy un jodido dolor en sus traseros porque no estoy tratando de serlo, honestamente”.

Por supuesto, las apreciaciones de Snyder sobre la actitud de Warner Bros no son algo nuevo. Después de todo, un par de días atrás el director planteó que sentía que el estudio “ha sido agresivamente anti-Snyder” y previamente también aseguró que tenía miedo de que esa compañía lo demandara por apoyar a #ReleaseTheSnyderCut.

En ese sentido, el director reiteró que no quiere tener problemas con el estudio, sin embargo, tampoco dejará pasar por alto a una situación que considera inusual.

“No quiero meterme en problemas tampoco, pero no me voy a sentar aquí y dejar que actúen así y no”, dijo Snyder. “Mira, ellos son los que han sido agresivos, no yo. No he hecho nada. Todos los días se daban la vuelta y hacían alguna cosa extraña pasivo-agresiva. Entonces, no lo sé. Es raro. Pero mira, como digo, la pasé muy bien haciendo Justice League. Estoy muy contento de haber podido terminarla”.

Aunque los problemas del director y el estudio durante el rodaje de Justice League han sido materia de entrevistas, reportes y discusiones desde 2017, la trastienda de lo que pasó con el lanzamiento del Snyder Cut es algo que recién se está revelando. No obstante, ya hay antecedentes al respecto como que aparentemente HBO Max no habría compartido ningún tipo de detalles sobre el desempeño de la película con el director y sus colaboradores.