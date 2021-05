Deborah Snyder solo tiene elogios para Netflix en las comparaciones de su experiencia con Warner Bros

Parece que Netflix podría convertirse en la nueva casa de los proyectos de Zack y Deborah Snyder. Después de todo, pese a que por ahora no hay nada concreto más allá de los planes para la franquicia de Army of the Dead, recientemente la productora expresó que están muy satisfechos con su colaboración con el streaming.

Como recordarán, Zack Snyder tenía un importante vínculo con Warner Bros hasta todo lo que pasó con Justice League, sin embargo, el director nunca logró concretar a Army of the Dead con ese estudio.

En ese sentido, en una entrevista con IndieWire, Deborah Snyder comenzó remarcando que su colaboración con Netflix no solo ha sido más transparente que lo que han experimentado con Warner Bros, sino que también planteó que probablemente Army of the Dead no existiría sin el streaming.

“No creo que se hubiera hecho si no hubiera sido por Netflix”, dijo la productora. “Lo que está haciendo un servicio de streaming como Netflix es permitir que se cuenten historias que no serían contadas. (En) Warner Bros. durante muchos años no pudimos resolverlo con ellos. Cuando decidimos hacerlo, tuvieron la oportunidad de hacerlo (con nosotros), pero (Warner) no pudo ofrecernos el mismo presupuesto que podríamos conseguir para hacerlo (en Netflix). Todos tienen que tomar decisiones seguras y creo que los servicios de streaming son un poco más atrevidos y creo que eso es realmente bueno para los cineastas”.

“Los estudios no quieren hacer esa inversión hasta que sepan que es seguro”, añadió Snyder en referencia a las apuestas originales.”Lo que ha sido emocionante con Netflix es decir: ‘Sí, queremos que cree una franquicia, creemos en esto y nos gusta lo que estamos viendo’. Sentí que era una asociación real”.

Army of the Dead todavía no se estrena en Netflix, pero mientras la película ya se está presentando en algunos cines en Estados Unidos y ha revelado varios tráilers, Deborah Snyder sostiene que solo con eso habría recibido más información sobre la nueva película de zombies que del desempeño de Zack Snyder’s Justice League.

“No obtuve absolutamente ninguna información de HBO Max o Warner Bros. Nada”, dijo Snyder. “Recibo muchas más indicaciones (de Netflix sobre Army of the Dead), mucho más intercambio de información en términos de indicadores que se ven bien. No reportarán taquilla porque no se trata realmente de la taquilla para esto- estamos en 600 salas de cine- pero creo que la idea es más que esta es una gran película y quieren convertirla en un evento“.

De hecho, en una entrevista paralela Snyder fue aún más directa y aseguró que HBO Max no les ha entregado ningún tipo de dato sobre el “Snyder Cut”.

“Es interesante que no hayan informado los números, pero ha habido un montón de artículos que dicen cuán masiva ha sido Justice League”, señaló Snyder a THR antes de añadir que de todas maneras para ellos la presentación de la película no era sobre popularidad sino que “se trataba de completar la visión de Zack”.

Durante esta semana el director de Man of Steel ya había expresado sus dudas respecto a una eventual colaboración a futuro con Warner Bros planteando que el estudio “ha sido agresivamente anti-Snyder”. En ese sentido, las declaraciones de Deborah Snyder podrían posicionar a Netflix como una opción a considerar para las nuevas entregas del director. No obstante, ellos aún no se quieren comprometer con nada.

“Tendremos que ver”, dijo la productora al ser consultada respecto a si los Snyder ven Netflix como su nueva base de operaciones. “Es genial poder no estar atados a un solo estudio, pero al mismo tiempo, hemos tenido una relación increíble con nuestros ejecutivos, con nuestro departamento de marketing. Nos gusta estar con la gente cuando es una buena asociación y se sienten apoyados mutuamente. Así que realmente espero hacer mucho más con Netflix”.