Zoe Saldaña y la relevancia de “Maya y Los Tres” al contar una historia latina “que nos represente como comunidad”

“En demasiados niveles, el nivel de representación es primordial para el desarrollo de un individuo”. Con esas palabras, la actriz Zoe Saldaña se refirió a la importancia de “Maya y Los Tres”, una nueva serie animada que ya está disponible en Netflix a partir del pasado viernes y que presenta un mundo directamente influido por los pueblos originarios latinoamericanos, en una historia sobre identidad, heroísmo y sacrificio.

En conversación con Mouse y otros medios chilenos, la actriz destacó que los latinos son el grupo minoritario de mayor crecimiento en Estados Unidos, por lo que es realmente relevante ver historias “que nos representen como comunidad” en vez de los estereotipos sobre crímenes que han sido tan recurrentes en la ficción.

“Soy la mamá de tres niños, mis gemelos tienen siete y el menor tiene menos de cinco, y desde ya la conversación sobre identidad - quién soy, donde estoy, por qué soy yo - es importante y está floreciendo, es lo que tratan de hallar diariamente”, explicó Zoe Saldaña. “Estoy agradecida de que plataformas como Netflix entren a esta realidad. Con una representación verdadera no solo de nuestras vidas actuales, sino que de nuestra gente y de la historia colectiva”, agregó.

Destacando además que fue criada como latina, la actriz remarcó que está orgullosa de su herencia y que le encanta que Maya y Los Tres sea una oportunidad para compartir quién es, para que así sus colegas y vecinos en Estados Unidos, que desconocen las raíces de lo latino, puedan conocer un poco de nuestra realidad. Y obviamente, para profundizar en las desigualdades de género y culturales.

En todo ese escenario, Zoe también se refirió a su trabajo a la hora de dar voz a Maya, remarcando que su trabajo en inglés, que se mete de lleno en el terreno del spanglish, buscó ser fiel a la representación que buscan retratar, incluyendo la forma en que los latinos pronuncian las palabras.

Pero también abordó el hecho de dar vida a una adolescente, que lucha contra lo que otros le quieren imponer a partir de su herencia y quiere abrir su propio camino, pero siendo una madre adulta de 43 años.

“¿Cómo es interpretar a una adolescente con el hecho de que no lo he sido por 25 años? jajajajaja. ¿Les puedo decir algo? Colaborar con Jorge Gutiérrez [El director y creador de la serie] No sé si han tenido el honor o solo el regalo de estar con él por más de cinco minutos. Él es amabilidad, él es entusiasmo, es pasión, pero también una jovialidad en su esencia, así que cuando estás con él, tu también te mantienes joven”, destacó la voz de Maya.

“Así que estar con él en una sola por tres horas seguidas, cuatro o cinco horas alguna veces, haciendo el rol de Maya, me olvido de que estoy en mis cuarentas... jajajajaja. No fue difícil, mientras seas dirigido por alguien como Jorge Gutiérrez”, remarcó Zoe Saldaña.

Maya y los Tres ya está disponible en Netflix.