“Chaleco” López testea el UTV más potente del mundo

A menos de una semana de haber disputado su 13° Dakar, Francisco “Chaleco” López se dio a la tarea de probar el nuevo Can-Am Maverick R, UTV de origen canadiense e importado en el país por Motor Doo, con el que recorrió el circuito de 1.500 metros sobre las dunas de Ritoque.

“Vengo bien cansado del Dakar, pero contento de estar acá experimentando nuevas sensaciones arriba de este nuevo Cam Am Maverick R, que es un auto que lo estamos esperando desde hace un tiempo porque vi el lanzamiento a nivel mundial en redes sociales y también observé videos de él. Ahora es muy diferente cuando uno se sube a la butaca y vive las primeras sensaciones. Esta fábrica cada cierto tiempo va sacando estos nuevos modelos como el R que es un auto muy evolucionado para este tipo de actividades como el off road”.

Recordemos que el Can-Am Maverick R llegó hace pocos días a Chile, anunciándose como el UTV con motor a combustión más potente del mundo. Está propulsado T Rotax de 999 cc turboalimentado de 3 cilindros que genera 240 caballos de fuerza. Potencia que es administrada por una transmisión DCT de siete velocidades.

“La mayor diferencia es que este auto tiene siete marchas en comparación con el otro modelo que tenía un embrague centrífugo. Además, posee una caja de cambios automática y paddle shifters, sumado a un doble embrague. Eso para mí como piloto es lo más entretenido y hace una gran diferencia. Adicionalmente tiene una suspensión con una forma extraña con esos brazos que lo hacen muy eficiente cuando uno salta. Es muy estable. Fábrica siempre ha sido pionera en la evolución. Al día de hoy está mostrando este nuevo Can-Am versión 2024 que nos abre las puertas para seguir creciendo, desarrollando y disfrutando de este tremendo producto”.

Durante la demostración, estuvo presente también Rodrigo Ramírez, gerente comercial de Motor Doo, quien agregó: “Can-Am se puso el desafío de mantener un motor dentro del reglamento de la categoría UTV a nivel mundial. De hecho está dentro del reglamento FIA que es hasta 1000cc como se pudo ver en el Dakar donde hay dos categorías como la Side by Side y Challenger, que es donde corrió Chaleco López, con motores que pueden ser hasta 1000 cc con cajas mecánicas o automáticas o CVT. Fábrica no se quiso salir de esos parámetros para mantener la categoría y no tener que pasarse a una serie distinta como autos u otras”.

“Nosotros como Motor Doo, que somos representantes de Can-Am en Chile, tenemos una red de 22 concesionarios desde Antofagasta hasta Punta Arenas, con distribuidores y servicios técnicos en esas mismas ciudades y otras. Tenemos nuestra casa matriz en Av. Vitacura 7739, donde se pueden ver este modelo Maverick R. Siempre tenemos una unidad disponible para poder testear, al igual que en nuestros distribuidores, donde ya se está vendiendo muy bien desde un precio que parte en los 60 millones de pesos”, puntualizó.