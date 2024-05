La aventura de Claudio Iturra cuando durmió dos meses en una camioneta en la Patagonia

Hoy se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Claudio Iturra, reconocido aventurero y documentalista quien murió en su casa.

Hace un par de años en MTOnline conversamos con él y nos comentó sobre una aventura muy especial que experimentó en el extremo sur, cuando durmió dos meses en una camioneta.

Esta es la historia replicada de manera íntegra y que hoy recordamos:

El próximo domingo 5 de septiembre debuta la tercera temporada de Ruta 5 en Canal 13, la cual inicia con el periodista Claudio Iturra en una larga, increíble y aventurera travesía de Santiago a Tierra del Fuego (ida y vuelta) durante 49 días.

“Hicimos más de 6.500 kilómetros por todo tipo de caminos... carretera, tierra, barro, nieve, pendientes, hasta el Parque Nacional Yendegaia, un lugar congelado, prístino y puro del confín del mundo, que quisimos recorrer en invierno”, cuenta el comunicador, que llegó hace solo tres días de tamaño viaje.

Un desafío, sin duda, no menor, para lo cual había que estar preparado. Así Iturra y su equipo se las emplumaron a bordo de una pick-up 4x4 especialmente preparada para la ocasión.

El modelo en cuestión, una Honda Ridgeline del año, a la cual montaron una estructura en el pick-up, una carpa sobre el techo y un par de neumáticos de repuestos para la nieve. “No necesitó nada más, pues tenía de todo, full off-road, por un lado, y full confortable, por otro”.

“Quedé impresionado con la camioneta. Y es que si bien en todos mis viajes, y por sus características, he andado en autos bien preparados para la aventura, nunca había visto uno con su nivel de tracción. No pinché, no me quedé atrapado... es más ayudé a tirar de otra camioneta, un carro y una lancha juntos”.

¿Cómo fue eso, cuéntanos más?

“Para ir a Cabo Froward, el punto más austral de Sudamérica, contratamos un guía turística que nos cruzaría en lancha hasta ese lugar. Pues resulta que la camioneta que llevaba la lancha se quedó atrapada en la orilla de la playa. Entonces se me ocurrió amarrarla a la Ridgeline para que pudiera salir junto con el carril de bajo y dejar la lancha en el agua”.

Hotel mil estrellas

La Honda Ridgeline no solo sacó de apuros al periodista y su equipo, sino que también fue su hotel durante siete semanas en la Patagonia.

“Cuando vas a este tipo de lugares no hay hoteles cerca, por lo que dormimos dentro de los autos (...) Los asientos de la Ridgeline, prácticamente, se extendían hasta quedar como una cama, además tienen un sistema de calefacción que se agradece mucho cuando afuera hay 15 grados bajo cero”.

“Lo otro que nos llamó la atención fue lo silenciosa que es, no se escucha nada adentro del habitáculo, lo no solo es importante a la hora de dormir, sino también cuando hay que grabar una voz limpia o para acercarnos a los animales de forma sigilosa”.

“A ello súmale mucha tecnología a bordo, desde un cargador inalámbrico para el teléfono, hasta sistemas que te corrigen la dirección en caso de que te salgas del carril o para detectar animales en el camino y frenar automáticamente”.

“También es súper espaciosa. Tiene un pick-up grande con doble fondo, donde guardamos nuestros equipos cuando estuvimos en la ciudad. Este contaba una especie de cerrado inteligente aparejado con el resto de las puertas de la camioneta”.

¿Algún “pero”?

“Es demasiado tecnológica, hasta la palanca no es la típica, sino que se acciona por botones. Más allá de esto, eso sí, me refiero a que si falla necesariamente se tiene que enchufar a un computador para detectar o solucionar el problema, al igual que cualquier otro auto de hoy en día”, reflexiona el periodista, haciendo alusión a las camionetas ochenteras que se arreglaban con alambres.

La próxima travesía de Claudio Iturra a bordo de la Honda Ridgeline será por el Altiplano chileno, por Arica, Iquique y Antofagasta. “Y es que hay que probarla en todas las condiciones”.