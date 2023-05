Las mujeres se convierten en el objetivo de las marcas de autos chinas

Una opción de nuevos e interesantes públicos objetivos. De esa manera se está analizando al género femenino en la industria automotriz, puesto que las mujeres se han convertido en pilares claves en la toma de decisiones a la hora de adquirir un vehículo, eso sin contar la relevancia que han tenido en el desarrollo de la industria a lo largo de los años, con presencia fundamental en soluciones que van desde los espejos laterales y las luces intermitentes a los limpiaparabrisas.

A eso se le podría sumar otra medalla fundamental. Una mujer, Bertha Benz, fue la primera persona en realizar un viaje en un automóvil. Lo hizo hace más de 130 años, en 1888, cuando tomó a sus hijos y se los llevó en el Motorwagen por más de 100 kilómetros entre Mannheim y Pforzheim, Alemania.

Pero desde esa fecha las cosas han cambiado. Hoy las mujeres no lloran, las mujeres facturan, dice una canción con algunas reproducciones en Spotify. Y aunque todavía existe diferencias brutales en la industria (basta ver los puestos de poder que ocupan las mujeres), las marcas de autos están atentas a lo que ellas desean, exigen y necesitan. Y no por la idea de tener un vehículo para mujeres (los autos no tienen género), sino más bien por la lógica que ocupan al comprar.

Para empezar, se toman un poco más de tiempo en decidir, analizan con más cuidado la compra y se basan en la lógica y la practicidad, de hecho, según un estudio publicado por CBS News hace un tiempo, las mujeres en promedio demoran 75 días en efectuar la compra de un auto, a diferencia de un hombre que tarda alrededor de 63 días.

Sobre estos desafíos, Isidora García, gerente de experiencia al cliente de SAIC Motor, fabricante y representante de MG Motor en Chile, señala que “en MG Motor sabemos cuáles son las características que las mujeres buscan en su próximo vehículo, y en ese sentido la marca está constantemente implementando mejoras a nuestros sistemas de seguridad, tecnología a bordo, ergonomía y mejoras en el espacio interior, entre otros”.

Entre los elementos que la ejecutiva destaca, dice que “uno de los elementos más importantes es MG Pilot, nuestro sistema de alertas y asistencias desarrollado exclusivamente para los modelos de la marca, el que tiene características avanzadas de seguridad que ayudan a mejorar la experiencia a bordo de los conductores”.

Apertura de mente

El año pasado Chevrolet Argentina realizó, junto a la empresa investigadora de mercado Quaddity, un estudio denominado “Exploratorio conductoras, inclusión y género” para conocer las formas y motivaciones del género femenino para acercarse al uso del automóvil.

En el estudio, se llegó a la conclusión que, para ellas, manejar significa independencia, libertad y autonomía y que sus prioridades al momento de la elección de compra pasan por la seguridad y la tranquilidad en el funcionamiento en el vehículo; que el uso del vehículo es meramente funcional, no tanto para el ocio; y que los principales puntos son la comodidad, el gasto de mantenimiento y consumo, la capacidad interior y la seguridad. En contraparte, no se muestran motivadas por la tecnología.

Pero esos elementos son algunos puntos que toman en consideración las marcas. Según el informe de CBS News, de las 10 marcas automotrices más preferidas por mujeres, el 80% corresponde a marcas de gama media/alta y de origen asiático, a diferencia de los hombres que en su mayoría se decantan más por el mercado europeo de lujo y deportivos.

Esta preferencia se podría explicar por el hecho de que las marcas de origen asiático suelen ofrecer una mejor relación precio-equipamiento en su vehículos, y menores costos de mantención a mediano y largo plazo.

Esto sin duda abre una puerta a diferentes actores, especialmente a orígenes que sufren de prejuicios, como lo es el origen chino.

“Siendo una marca china, MG Motor ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que puede resultar muy atractivo para las mujeres que buscan vehículos con buen equipamiento de seguridad, tecnología a bordo y diseño exterior, sin excederse del presupuesto. Además, en la marca estamos trabajando para mejorar constantemente la experiencia del usuario, tanto en los concesionarios como en talleres de servicio, con un enfoque en la atención al cliente y la personalización de la experiencia de compra “, indica Isidora García.

Corroborando lo anterior, Carolina Orellana, marketing manager de JAC, precisó que “efectivamente hemos notado que las mujeres están mucho más abiertas a la posibilidad de comprar un vehículo de una marca nueva, ya que en ese sentido son muy racionales, evalúan y comparan producto vs producto. Para las mujeres, un vehículo seguro, con buen espacio de maleta e interior y con tecnología que les facilite la conducción, es más importante muchas veces que la historia de la marca. Las mujeres están acostumbradas a tomar decisiones de compra que sean convenientes, es decir que tengan una buena relación precio calidad, y esto claramente abre oportunidades a las marcas que tienen menos trayectoria en el país, que en el caso de JAC, acaba de cumplir 15 años en Chile, pero tiene casi 60 de trayectoria a nivel mundial”.

Ratificando el crecimiento de las mujeres con el origen chino, David Yáñez, gerente de marketing Grupo Cidef, dijo que “en Cidef y en particular con nuestra marca Dongfeng esa tendencia es real. De hecho, el porcentaje de clientes mujeres sube cada año y se observa menos prejuicios frente a marcas nuevas. Para ellas, los drivers de equipamiento, infoentretención, seguridad activa y pasiva, son mucho más importantes que otros factores tradicionales. Además, por lo general son clientes que buscan dar “valor” a su compra y eso sin duda las nuevas marcas lo han logrado capitalizar”.

Los números también avalan lo que señalan las ejecutivas. Y no solo en firmas que compiten en segmentos generalistas, sino también en nuevos actores que se instalaron en niveles más altos.

Tal es el caso de Exeed, donde según Enzo Altamirano, comercial manager de la firma perteneciente al Grupo Chery, señaló que “hoy el 55% de las ventas de Exeed corresponde a mujeres en el cual nos prefirieron por otorgarle alto nivel de seguridad, ya que todos nuestros modelos cuentas con 6 airbags, hasta 22 ADAS (asistencia a la conducción) y nuestros modelos LX y TXL cuentas con 5 estrellas en la C-NCAP, además de espacio hasta 7 pasajeros, diseño, tecnología con pantalla de 25′ y alta colectividad, confort con climatizador bi o tri-zona que son relevantes a la hora de tomar la decisión de compra y con una buena oferta de valor. Como marca llegamos redefinir el mercado de alta gama en el cual nos hemos vuelto una opción de marcas tradicionales y de lujo. Por último el asalto a marcas tradicionales ha gatillado que algunos de nuestros actuales clientes prefieran andar en marcas nuevas y no exponerse ellas y sus familias”.