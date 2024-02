Renault sigue en racha: el Scenic E-Tech es el auto del año en Europa

Renault continúa con su racha de logros. A las recientes presentaciones de modelos como el Rafale, el Austral, el totalmente nuevo Renault 5 y al regreso del monovolumen Scenic reencarnado como un crossover, ahora se suma que este último, el Scenic E-Tech, ha sido coronado como Auto del Año en Europa 2024, un triunfo que marca el regreso de un ícono con una propuesta moderna y electrizante. El premio fue anunciado en el marco del Salón del Automóvil de Ginebra, consolidando a la nueva era de la marca francesa.

Este galardón no solo representa un reconocimiento al Scenic E-Tech, sino que también marca el séptimo premio “Car of the Year” en territorio europeo para Renault, situándose a la par con marcas como Fiat y solo por detrás de Peugeot. El Scenic E-Tech se une a una lista de modelos icónicos de la marca que han ganado este premio, como el Renault 16, el Clio, el Scénic original y el Mégane.

El Renault Scenic E-Tech destaca por reinterpretar su concepto original de monovolumen y trasladar algunas de esas ideas al segmento de crossover eléctricos del segmento C, tales como la capacidad de modular el interior para adaptarlo a las necesidades de los usuarios, además de proveer una serie de mejoras mecánicas, estéticas y tecnológicas frente a su predecesor.

Competencia reñida:

La votación para el Coche del Año 2024 estuvo especialmente reñida, con el BMW Serie 5 como principal rival del Scenic E-Tech, el cual quedó en 2do lugar. Completó el podio el nuevo Peugeot 3008 y tras él quedaron los Kia EV9, Toyota C-HR, BYD Seal y Volvo EX30.

Como referencia, los últimos años han ganado los Jeep Avenger, Kia EV6, Toyota Yaris, Peugeot 208, Jaguar I-Pace, Volvo XC40, Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308.

¿Qué lo hizo ganador?

El Scenic E-Tech supone uno de los grandes esfuerzos del rombo para ser competitivo en el mundo de vehículos eléctricos y asegurar su permanencia en el tiempo. Pero los datos duros más valorados en la votación fueron estos:

- Dos opciones de motor: 170 HP con batería de 60 kWh y 220 HP con batería de 87 kWh.

- Autonomía de hasta 623 kilómetros en ciclo WLTP.

- Diseño moderno y elegante, que cambia su filosofía original.

- Tecnología de última generación, incluyendo cargas rápidas, un mejorado sistema de infoentretenimiento más intuitivo y ayudas a la conducción que funcionan de forma precisa.

- Precio competitivo, iniciando en menos de 40.000 euros en la mayoría de mercados europeos.

