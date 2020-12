Un nuevo traspié: Consumer Reports no recomienda los autos eléctricos

Las noticias en contra de los autos eléctricos ya se han transformado en pan de cada día. Luego de que se hiciera publica la demanda masiva en contra de Hyundai por una serie de incendios de su modelo Kona EV y de que se supiera que Tesla está bajo investigación en EE.UU. por fallas de suspensión en dos de sus modelos, hoy la prestigiosa organización estadounidense Consumer Reports arremete contra la fiabilidad de los autos eléctricos.

En su último informe -que recoge la experiencia de 329.000 autos-, señala como ‘problemáticos’ a los Audi e-tron, Kia e-Niro y Tesla Model Y. Así del SUV a baterías alemán, Consumer Reports indica fallos eléctricos en el sistema de transmisión junto con otros problemas relacionados con el equipamiento. En cuanto al Kia e-Niro, los problemas se centrarían en el motor eléctrico. Mientras que el Tesla Model Y sufre de toda una serie de defectos de fabricación, incluyendo paneles de carrocería mal alineados y una pintura de baja calidad.

Al respecto, Audi aseguró a la entidad norteamericana que estaba al tanto de los problemas y que los estaba solucionado. En tanto, Kia aseguró que había identificado el problema en los modelos 2019 y que el diseño ya ha sido modificado. Tesla, por su parte, no quiso hacer comentarios.

Tampoco los venideros

No solo los que ya están en el mercado, sino que también Consumer Reports decidió no recomendar algunos autos eléctricos que no formaban parte de la encuesta, ya sea porque todavía no se venden en Estados Unidos, o bien, porque acaban de iniciar su comercialización. Se trata del Mercedes-Benz EQC, Ford Mustang Mach-E y Porsche Taycan.

Para justificar su decisión, la organización se basa en lo que llama “fiabilidad previsible”, la cual tiene que ver con cómo han funcionado autos similares o de esa marca en el pasado, prediciendo así una determinada fiabilidad para un nuevo modelo.

De esta manera, Ford, que suele estar al final de la lista de Consumer Reports en temas de fiabilidad, ve como el Mustang Mach-E pasa a ser nada recomendable para ellos, a pesar de que los primeros clientes todavía no han recibido el auto y no se pueda hacer una valoración.

Sorprende aun más el caso del Porsche Taycan. Esto porque el fabricante de Stuttgart suele aparecer arriba en el ranking de marcas con mejor fiabilidad según Consumer Reports y aun así no recomienda al primer eléctrico de Porsche. “Si bien no tenemos datos suficientes de nuestros miembros sobre el Taycan, debido a los nuevos datos que muestran problemas con otros vehículos eléctricos, bajamos nuestra predicción de fiabilidad para el vehículo de ‘media’ a ‘por debajo de la media’, y el Taycan ya no es recomendable”, justifican.

Es decir, como los nuevos vehículos eléctricos dan problemas, según Consumer Reports, el nuevo Taycan dará problemas.

Anita Lam, directora asociada de Consumer Reports para automoción. “A menudo, no es la tecnología de los vehículos eléctricos la problemática”, sino más bien, “es toda la otra tecnología nueva que podría aparecer en cualquier automóvil (nuevos sistemas de infoentretenimiento, equipos y dispositivos eléctricos más sofisticados) que a menudo se instalan en los autos eléctricos para alimentar la percepción de que se supone que son lujosos y de alta tecnología”.

Así las cosas, todo indica que los autos eléctricos tienen muchos problemas por solucionar y varias bocas que tapar. Hace unos días, Consumer Reports había dado a conocer que Mazda era la nueva marca más confiable... en los con motor a combustión, claro está (ver nota).