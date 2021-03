Agencia Europea de Medicamentos dice que la cuestionada vacuna AstraZeneca tiene más beneficios que riesgos

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se dijo el martes “firmemente convencida” de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 son mayores que sus potenciales riesgos, luego de que se suspendiera su aplicación en varios países.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la EMA se reunieron el martes para discutir el tema y se espera que la entidad europea divulgue sus conclusiones el jueves.

“Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios”, dijo Emer Cooke, directora ejecutiva de EMA.

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades de coagulación.

“Al día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados”, indicó Cooke.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, consideraron “alentadoras” las declaraciones de la EMA, tras una entrevista telefónica, según un comunicado del gabinete del jefe del ejecutivo italiano.

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que, para dar confianza a los franceses, se vacunará “muy rápidamente” con la vacuna de AstraZeneca si la EMA la avala.

La cantidad de muertes por la pandemia en Europa superó las 900.000 este martes y la región se convirtió en la más enlutada del mundo en números absolutos.

En todo el mundo, el Covid-19 ha matado a más de 2,6 millones de personas e infectado a más de 120 millones.