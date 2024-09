El primer ministro libanés anula su viaje a Nueva York por los ataques israelíes

El primer ministro libanés, Nayib Mikati, ha anunciado este sábado la suspensión del viaje que tenía previsto realizar a Nueva York, donde se celebra la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, en vista de los recientes ataques israelíes en su país.

“Tenía intención de viajar a Nueva York en el marco de la intensificación de la acción diplomática libanesa durante las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para detener la prolongada agresión israelí contra Líbano y las masacres perpetradas por el enemigo”, ha publicado en una nota oficial recogida por la agencia de noticias libanesa NNA.

“Sin embargo, a la vista de los acontecimientos relacionados con la agresión israelí, he decidido no viajar y he accedido a consultar y a coordinarme con el ministerio de Asuntos Exteriores (Abdalá Bu Habib) sobre los titulares de la acción diplomática extranjera urgente en la presente fase”, ha añadido.

Mikati ha subrayado que “no hay mayor prioridad en estos momentos que parar las masacres perpetradas por el enemigo israelí y los múltiples tipos de guerra que está llevando a acabo”. “También insto a la comunidad internacional y a la conciencia humana a adoptar una postura clara sobre estas terribles masacres”, ha añadido.

Asimismo, piden la adopción de normativas internacionales para evitar el uso de medios tecnológicos civiles como medios militares y de guerra”, ha señalado Mikati en referencia a la detonación de buscas y walkie-talkies utilizados por Hezbolá en lo que todo apunta fue un ataque israelí.

Por otra parte, varias aerolíneas han cancelado varios vuelos desde y hacia Beirut durante el viernes y el sábado, aunque otras compañías continúan operando con normalidad, ha explicado el director de Aviación Civil del Aeropuerto de Beirut, Fadi Hassan, citado por ‘L’Orient le Jour’.