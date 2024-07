Excancilller Alfredo Moreno afirma que “con toda claridad” hay fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela

En el programa Desde la redacción de La Tercera, el excanciller Alfredo Moreno, bajo el el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, afirmó que “con toda claridad” hay fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, que dieron como ganador a Nicolás Maduro con un 51% de las preferencias.

En esa línea, aseguró que el fraude se gestó “desde mucho antes de la elección, tenemos que recordar que se le quitó el voto a cinco millones de personas que estaban fuera de Venezuela. A los observadores internacionales no se les dijo cuándo tenían que inscribirse, de tal manera que solamente se inscribieron los que eran favorables a ellos”.

“Quedaron fuera no solo los observadores chilenos, sino que los observadores europeos, el expresidente de Argentina (Alberto Fernández) y tantos otros. Solamente hubieron personas del Partido Comunista o personas muy afines al gobierno Maduro como observadores”, señaló en el programa.

Sobre la reacción del Presidente Gabriel Boric, quien señaló que no reconocerá la reelección de Maduro hasta que las elecciones sean verificadas y las actas transparentadas, Moreno destacó que “la reacción ha sido la correcta y ha sido muy prudente”.

“Ha pedido los resultados, como muchos otros países. Los resultados no están ni estarán, por lo menos, no los verdaderos. En ese sentido, me parece que él está tomando un curso correcto”, agregó.

Al ser consultado por la decisión del gobierno venezolano de retirar al personal diplomático chileno de su territorio, luego de que el Presidente Gabriel Boric no reconociera su proclamación, Moreno advirtió que “vamos a tener dificultades muy serias para toda esa población migrante para obtener pasaportes, resolver problemas, hacer trámites, y en todo lo que hacen las embajadas y los consulados”.