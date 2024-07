Boric adhiere a calificación de canciller sobre Venezuela tras decisión de expulsar a personal diplomático: “Impropio de las democracias”

En el término de su gira por Emiratos Árabes, el Presidente Gabriel Boric cuestionó la decisión del gobierno de Venezuela de expulsar al personal diplomático de Chile de su territorio. Esto, luego que el Ejecutivo evitó reconocer los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, que dio por ganador a Nicolás Maduro.

Sobre la decisión venezolana de que Chile retire a sus representantes de Cancillería de Caracas, el Mandatario se sumó a la calificación del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien en la jornada de ayer dijo que era una medida propia de “regímenes dictatoriales”.

“Acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias”, recalcó el Jefe de Estado.

Y luego agregó: “Yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto van Klaveren”.

En ese sentido, Boric afirmó “que Chile es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo” y que “cuando tenemos problemas o desafíos con otro país, lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos por resolverlos en conjunto”.

“Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela, necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie”, reiteró sobre la postura del Ejecutivo.

Y recordó que las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país “fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón”.

De acuerdo a la máxima autoridad del país, su preocupación como Presidente de la República y como miembro de la comunidad internacional, “es lograr que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas -es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y por cierto también América del Norte”.

“Tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. Y esperemos que a la brevedad se publiquen las actas y vamos a seguir en esa misma línea con el resto de los países de la región”, cerró.