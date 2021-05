Israel detecta el primer caso de “variante chilena” de Covid-19 en el país

En medio de una exitosa campaña de vacunación contra la pandemia del Covid-19, que ha inoculado a más del 62% de la población con al menos una dosis, Israel informó que por primera vez detectaron contagios con la “variante chilena” en el país.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud de Israel, un adulto vacunado contra el coronavirus que regresó recientemente del extranjero -aunque no se especificó el país de procedencia- fue diagnosticado con la “variante chilena” tras realizarse un examen de secuencia genómica. En tanto, las autoridades israelíes revelaron el hallazgo de dos casos -un adulto y un bebé- con la variante brasileña.

Una mujer con mascarilla camina por las calles de Israel. Foto: AP

Además, Israel señaló que se hallaron 19 nuevos casos positivos de la cepa encontrada en India, lo que genera un total de 60 casos activos con esta variante.

Según el diario The Times of Israel, el gobierno aún no conoce los efectos de las variantes en las personas que han sido vacunadas o que se hayan recuperado de la enfermedad, por lo que han solicitado a los ciudadanos extremar los cuidados para evitar rebrotes.

Frente a este escenario, Israel, que había controlado la curva de contagios y que a la fecha registra 838 mil casos (con 67 nuevos casos en las últimas 24 horas) y 6.367 fallecidos, reiteró que aunque las fronteras están abiertas no es recomendable realizar viajes “innecesarios al exterior” y emitió una prohibición de viajes hacia Turquía, México, Sudáfrica, India, Brasil, Etiopía y Ucrania.