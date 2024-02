Kamala Harris dice que está lista para servir mientras Biden enfrenta el escrutinio por la edad

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, estaba detallando sus prioridades para la campaña durante un vuelo en el Air Force Two a principios de la semana pasada cuando le hicieron una pregunta delicada que pendía sobre la candidatura demócrata: ¿Las preocupaciones de los votantes sobre la edad del Presidente Joe Biden significan que debe convencerlos de que está lista para servir?

“Estoy lista para servir. No hay duda al respecto”, respondió Harris sin rodeos. Todos los que me ven en el trabajo, dijo Harris, “se van plenamente conscientes de mi capacidad para liderar”.

La respuesta durante una entrevista con The Wall Street Journal el martes se produjo dos días antes de que un informe del fiscal especial sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden amplificara las preocupaciones sobre la agudeza mental del titular de 81 años. El informe decía que Biden mostró “facultades disminuidas” en las entrevistas y lo llamó “un hombre mayor con mala memoria”.

El Presidente Joe Biden habla con la vicepresidenta, Kamala Harris, después del discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, el 7 de febrero de 2023, en Washington.

Los hallazgos han intensificado el escrutinio sobre Harris, de 59 años, la primera mujer y vicepresidenta afroamericana, cuyo mandato ha estado marcado por críticas a sus habilidades políticas. Lo que había sido una conversación silenciosa sobre si Harris podría asumir la presidencia ahora está saliendo a la luz.

“Siempre iba a haber mucho escrutinio y presión sobre ella en la campaña de 2024, y ese momento ya está aquí”, dijo Jennifer Palmieri, quien trabajó en las administraciones de Barack Obama y Bill Clinton y para la campaña de Hillary Clinton en 2016. “Creo que el informe del fiscal especial ha acelerado ese momento”.

En los últimos meses, Harris ha asumido cada vez más responsabilidades públicas. Se ha convertido en la principal mensajera de la administración sobre el derecho al aborto, fue puesta a cargo de la nueva Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca y está desempeñando un papel de mayor perfil en el manejo de la guerra en Gaza por parte de la administración.

Harris, quien se unió a Biden en las llamadas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y pronunció un contundente discurso en Dubái sobre el conflicto, ha presionado a la administración para que articule una mayor empatía hacia los palestinos y se centre en un plan posconflicto para Gaza.

Poco después de que se publicara el informe del fiscal especial, los asistentes del Ala Oeste pidieron al equipo de Harris que la hiciera aparecer en un programa de noticias del domingo para defender al presidente, según una persona familiarizada con la solicitud. Harris no quería esperar. En un evento el viernes, Harris criticó públicamente el informe por considerarlo gratuito y motivado políticamente, defendiendo firmemente al presidente por estar “por encima y al frente de todo”.

No hay conversaciones serias sobre reemplazar a Biden en la lista presidencial de este año, dicen funcionarios demócratas, señalando que los plazos de presentación para el acceso a las boletas primarias ya se han cerrado. En el improbable caso de que Biden se retire como candidato demócrata, Harris aún tendría que ganar los delegados necesarios para ocupar su lugar en la convención del partido en agosto. Si esto ocurriera después de la convención, una reunión especial del Comité Nacional Demócrata (DNC) decidiría la candidatura presidencial del partido, según las reglas del DNC.

Los aliados de Harris dicen que la Casa Blanca la utilizó mal al comienzo de su mandato y ahora está en condiciones de mostrar su valor para la candidatura presidencial, especialmente al atraer votantes demócratas clave sobre el derecho al aborto.

Es una de las pocas cuestiones en las que los demócratas tienen ventaja de cara a las elecciones de 2024, según muestran las encuestas. Con muchos votantes opuestos al manejo de la guerra en Medio Oriente y la política de inmigración por parte de la administración Biden, preocupados por la salud física y mental del presidente y todavía sintiéndose insatisfechos con la economía, los demócratas cuentan con el derecho al aborto para energizar a los votantes leales e influir en los independientes y mujeres suburbanas.

Joe Biden se ríe con Kamala Harris tras una conferencia sobre seguridad fronteriza en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el 5 de enero de 2023, en Washington.

Harris señala su experiencia como fiscal en casos de agresión sexual relacionados con mujeres y niños como prueba de que está especialmente preparada para defender el derecho al aborto. Harris habla del tema de una manera poco común entre los funcionarios electos. Ella describe las consecuencias -a veces, con detalle explícito- de la decisión Dobbs de la Corte Suprema, que puso fin a las protecciones constitucionales federales para los abortos.

En apariciones públicas, la vicepresidenta ha mencionado a las mujeres que tienen abortos espontáneos en los baños y ha explicado los desafíos de la letra pequeña de las leyes estatales que tienen excepciones para la violación y el incesto porque, dijo, quiere que los votantes entiendan completamente lo que enfrentan muchas mujeres. Por el contrario, Biden, un católico practicante, se opuso anteriormente al financiamiento federal del aborto y votó en contra de dar a las mujeres acceso a abortos tardíos. Todavía rara vez utiliza la palabra “aborto” y recientemente frustró a los demócratas cuando dijo que no apoya los “abortos a pedido”.

“Creo que la mayoría de la gente tiene un gen de la empatía”, dijo durante la entrevista a bordo del Air Force Two. “Y cuanto más se dan cuenta de lo que realmente ha estado sucediendo desde que se adoptó la decisión Dobbs, más abiertos están a considerar el punto fundamental, que es: ¿Debería el gobierno decirle a una mujer qué hacer?”.

Horas antes de la entrevista, Harris había descrito a una multitud compuesta principalmente por mujeres en Savannah, Georgia, cómo, como exfiscal, veía la prohibición estatal del aborto de seis semanas, que tiene excepciones por violación e incesto, pero solo con un informe policial. “Sé que es una conversación difícil de mantener, pero debemos enfrentar la realidad”, les dijo, explicándoles lo que una mujer tendría que enfrentar para obtener un informe policial en tal escenario.

Luego añadió: “Por favor, comprendan quién tiene la culpa: el expresidente Donald Trump”.

Trump se ha jactado de haber nominado a jueces de la Corte Suprema que votaron para revocar Roe vs. Wade. “Durante 54 años intentaron que se rescindiera el caso Roe vs. Wade, y yo lo logré y estoy orgulloso de haberlo hecho”, dijo el mes pasado.

Antes de la campaña de reelección, los demócratas expresaron en privado su preocupación por el lugar de Harris en la lista, retratándola como un lastre. Sus partidarios sostienen que Harris, hija de inmigrantes indios y jamaicanos, ha sido sometida a un estándar diferente al de vicepresidentes anteriores, incluido Biden. Muchos ahora reconocen que Harris tiene una base más firme en su campaña sobre el acceso al aborto, pero todavía no están convencidos de que deba ser ungida como la futura líder del partido.

Los republicanos han aprovechado el papel central de la campaña de Harris, calificándola de más liberal e impredecible que Biden. “Un voto por el Presidente Biden es un voto por Kamala Harris”, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Nikki Haley, candidata presidencial republicana y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, llega a una parada de campaña en Bamberg, Carolina del Sur, el 13 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Con la publicación del informe del fiscal especial, ahora se espera que los republicanos hagan de la preparación de Harris una línea de ataque aún mayor. “Ella podría ser el tema principal en las elecciones”, dijo Scott Jennings, estratega del Partido Republicano.

Harris ha planteado el acceso al aborto como una cuestión de libertad y gobierno limitado, lo que podría mitigar algunos de los argumentos de los republicanos en su contra, dijo Kayleigh McEnany, exsecretaria de prensa de Trump y copresentadora de Fox News que está en contra del aborto.

“Creo que pasó mucho tiempo trabajando para presentarse como una alternativa creíble”, dijo McEnany.

Tanto Biden como Harris están por debajo del nivel esperado en las encuestas públicas. La campaña, que cuenta con la capacidad del presidente para reunir su coalición de 2020 para ganar la reelección, ha calculado que Harris puede atraer a los votantes más jóvenes, progresistas y minoritarios de manera más efectiva que el presidente.

Lograr que esos electores voten por Biden como lo hicieron en 2020 será un desafío. Muchos en la izquierda han estado furiosos por el manejo de la guerra en Gaza por parte de la administración y el respaldo de Biden a políticas fronterizas más estrictas.

Los manifestantes propalestinos han seguido a Harris en las paradas de su gira por el derecho al aborto, incluso en Savannah, donde una mujer gritó: “Estás cometiendo genocidio”, antes de ser escoltada fuera.

“Lo entiendo, entiendo por qué la gente está protestando”, dijo Harris en la entrevista. “Estamos trabajando día y noche para poner fin a este conflicto”.

Cyrena Martin, directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro con sede en Milwaukee que ayuda a mujeres afectadas por la violencia doméstica y sexual, dijo que los comentarios de Harris sobre el acceso al aborto en Wisconsin eran lo que ella y otras mujeres afroamericanas necesitaban ver para entusiasmarse con la idea de votar por Biden.

Joe Biden saluda con el puño a la audiencia durante un evento para celebrar el aniversario de su firma de la legislación de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el 16 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Martin dijo que no creía que la administración hubiera hecho lo suficiente para abordar el problema inmediatamente después de Dobbs. “Hubo muchos ‘¿Dónde está Kamala?’”, dijo Martin.

También dijo que Harris estaba “absolutamente lista” para servir como presidente si fuera necesario, pero le preocupaba si otros lo notarían. “Siempre ha sido una pregunta si la gente votaría por una mujer, especialmente una mujer afroamericana”, señaló. “Parece una victoria difícil en este momento”.

Harris visitó recientemente un suburbio de Milwaukee para la primera parada de su gira de campaña por el derecho al aborto. Después de la decisión Dobbs, se reactivó la ley estatal de Wisconsin de 1849 que prohibía el aborto.

Maleah Wright, de 28 años, de Spring Green, Wisconsin, dijo que está firmemente a favor del derecho de la mujer a elegir, pero que planea votar por un candidato de un tercer partido porque está preocupada por Biden. “Mentalmente, no estoy segura de que sea un presidente apto”, dijo. “Si (Harris) tiene que intervenir, creo que haría un buen trabajo ocupando el cargo, pero durante cuatro años como presidenta, tendría que decir que no siento que esté lista”, añadió.

Harris, conocida por ser extremadamente reservada, ha estado compartiendo más de su historia personal en los últimos meses. En su gira por el derecho al aborto, Harris dijo que se convirtió en fiscal después de que su mejor amiga en la escuela secundaria le dijera que su padrastro estaba abusando sexualmente de ella. Tan pronto como se enteró, Harris hizo arreglos para que su amiga viviera con su familia durante varios meses.

“En aquel entonces ella luchaba por los derechos de la gente”, dijo esa amiga, Wanda Kagan, que vive en Montreal.

Como exfiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California, Harris estuvo involucrada en varias batallas legales sobre el aborto y la salud reproductiva, incluida la conducción de un escrito multiestatal sobre el caso Hobby Lobby de la Corte Suprema de 2014 sobre el acceso a la anticoncepción.

Harris dijo en la entrevista que su educación la preparó para no rehuir hablar abiertamente sobre el aborto. Fue criada por una madre que trabajaba como investigadora del cáncer de mama e hizo de la salud reproductiva de las mujeres un tema de conversación frecuente. “Estaba hablando de hormonas en la mesa todo el tiempo”, dijo riendo.

Harris se puso más seria y añadió: “Estas cosas no deberían existir en las sombras. No hablamos de eso y luego la gente sufre, porque se supone que las mujeres no deben hablar de estas cosas”.