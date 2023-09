Kamala Harris descarta inquietudes por edad de Biden, pero dice estar preparada para asumir la presidencia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rechazó las preguntas sobre la edad del presidente Joe Biden y dijo a un entrevistador de televisión que está preparada para ser jefa de Estado, aunque no será necesario.

“Joe Biden va a estar bien”, dijo Harris, cuando se le preguntó por la inquietud de que Biden sea demasiado mayor para volver a postularse a la presidencia.

Biden, que cumplirá 81 años en noviembre y tendría 82 al inicio de un posible segundo mandato de cuatro años en enero de 2025, se enfrenta a los votantes estadounidenses que decidirán si eligen al demócrata en noviembre de 2024.

Su principal oponente, el republicano Donald Trump, tiene 77 años; aunque los votantes estadounidenses dicen que les gustaría ver candidatos más jóvenes a la presidencia.

Algunos candidatos presidenciales republicanos, entre ellos la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, han dicho que un voto por Biden acabaría siendo un voto por Harris, que obtuvo un 40% de aprobación en una serie de encuestas recopiladas por el sitio web de política Five Thirty Eight.

Harris, que se encuentra de viaje en Yakarta para asistir a una cumbre de líderes asiáticos, declaró a CBS News, cuando se le preguntó si estaba preparada para asumir la presidencia: “Sí, lo estoy, si es necesario”.

“Pero Joe Biden va a estar bien. Déjenme decirles algo: trabajo con Joe Biden todos los días”, dijo la vicepresidenta.

Harris también rechazó las críticas de los republicanos que dijeron que elegirla sería arriesgado.

“Sienten la necesidad de atacar porque tienen miedo de que ganemos basándonos en el mérito del trabajo que Joe Biden y yo, y nuestra administración, hemos realizado”, dijo.