Los europeos son cada vez más pobres: “Sí, todos estamos peor”

Los europeos se enfrentan a una nueva realidad económica, una que no han experimentado en décadas. Se están volviendo más pobres.

La vida en un continente envidiado durante mucho tiempo por los extranjeros por su arte de vivir está perdiendo rápidamente su brillo a medida que los europeos ven cómo se desvanece su poder adquisitivo.

Los franceses comen menos foie gras y beben menos vino tinto. Los españoles escatiman en aceite de oliva. Se insta a los finlandeses a usar saunas en los días ventosos cuando la energía es menos costosa. En toda Alemania, el consumo de carne y leche ha caído al nivel más bajo en tres décadas y el otrora próspero mercado de alimentos orgánicos se ha derrumbado. El ministro de Desarrollo Económico de Italia, Adolfo Urso, convocó una reunión de crisis en mayo sobre los precios de la pasta, el alimento básico favorito del país, después de que aumentaron más del doble de la tasa de inflación nacional.

Con el gasto de consumo en caída libre, Europa entró en recesión a principios de año, lo que reforzó una sensación de relativo declive económico, político y militar que se inició a principios de siglo.

La situación actual de Europa se ha estado gestando durante mucho tiempo. Una población que envejece y prefiere el tiempo libre y la seguridad laboral a los ingresos marcó el comienzo de años de crecimiento económico y de productividad mediocre. Luego vino el doble golpe de la pandemia de Covid-19 y la guerra prolongada de Rusia en Ucrania. Al trastornar las cadenas de suministro mundiales y disparar los precios de la energía y los alimentos, las crisis agravaron las dolencias que se habían estado enconando durante décadas.

Un joven jabalí pasa junto a una mujer mientras busca comida en una calle de Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

Las respuestas de los gobiernos solo agravaron el problema. Para preservar los puestos de trabajo, dirigieron sus subsidios principalmente a los empleadores, dejando a los consumidores sin un colchón de efectivo cuando llegó el impacto de los precios. Los estadounidenses, por el contrario, se beneficiaron de la energía barata y la ayuda del gobierno dirigida principalmente a los ciudadanos para que siguieran gastando.

En el pasado, la formidable industria de exportación del continente podría haber acudido al rescate. Pero una lenta recuperación en China, un mercado crítico para Europa, está socavando ese pilar de crecimiento. Los altos costos de la energía y la inflación desenfrenada a un nivel no visto desde la década de 1970 están reduciendo la ventaja de precios de los fabricantes en los mercados internacionales y destruyendo las relaciones laborales del continente que alguna vez fueron armoniosas. A medida que se enfría el comercio mundial, la gran dependencia de Europa de las exportaciones, que representan alrededor del 50% del PIB de la eurozona frente al 10% de EE.UU., se está convirtiendo en una debilidad.

El consumo privado ha disminuido alrededor de un 1% en la eurozona de 20 naciones desde finales de 2019 después de ajustarse a la inflación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un club con sede en París de países principalmente ricos. En EE.UU., donde los hogares disfrutan de un mercado laboral fuerte y de ingresos crecientes, ha aumentado casi un 9%. La Unión Europea ahora representa alrededor del 18% de todo el gasto de consumo global, en comparación con el 28% de Estados Unidos. Hace 15 años, la UE y EE.UU. representaban cada uno alrededor de una cuarta parte de ese total.

Ajustados por inflación y poder adquisitivo, los salarios han disminuido alrededor de un 3% desde 2019 en Alemania, un 3,5% en Italia y España y un 6% en Grecia. Los salarios reales en EE.UU. aumentaron alrededor de un 6% durante el mismo período, según datos de la OCDE.

El dolor llega hasta las clases medias. En Bruselas, una de las ciudades más ricas de Europa, profesores y enfermeras hicieron cola una tarde reciente para recoger comestibles a mitad de precio en la parte trasera de un camión. El vendedor, Happy Hours Market, recolecta alimentos cerca de su fecha de vencimiento de los supermercados y los anuncia a través de una aplicación. Los clientes pueden ordenar a primera hora de la tarde y recoger sus compras a precio reducido por la noche.

Vista general del City of Dreams Mediterranean, el primer resort integrado de Europa, en las afueras de Limassol, Chipre, el 11 de julio de 2023. Foto: Reuters

“Algunos clientes me dicen que gracias a ti puedo comer carne dos o tres veces por semana”, dijo Pierre van Hede, quien estaba repartiendo cajas de comestibles.

Karim Bouazza, un enfermero de 33 años que estaba abasteciéndose de carne y pescado a mitad de precio para su esposa y sus dos hijos, se quejó de que la inflación significa que “casi necesitas tener un segundo trabajo para pagar todo”.

Han surgido servicios similares en toda la región, que se comercializan a sí mismos como una forma de reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero. TooGoodToGo, una empresa fundada en Dinamarca en 2015 que vende restos de comida de minoristas y restaurantes, tiene 76 millones de usuarios registrados en toda Europa, aproximadamente tres veces la cifra a fines de 2020. En Alemania, Sirplus, una startup creada en 2017, ofrece alimentos “rescatados”, incluidos los productos vencidos, en su tienda en línea. También Mototos, creada en Suecia en 2014 y ahora presente en Finlandia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.

El gasto en comestibles de alta gama se ha derrumbado. Los alemanes consumieron 52 kilogramos de carne por persona en 2022, aproximadamente un 8% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde que comenzaron los cálculos en 1989. Si bien parte de eso refleja las preocupaciones sociales sobre la alimentación saludable y el bienestar animal, los expertos dicen que la tendencia se ha acelerado por los precios de la carne que aumentaron hasta un 30% en los últimos meses. Los alemanes también están cambiando carnes como la res y la ternera por otras menos costosas como las aves de corral, según el Centro Federal de Información para la Agricultura.

Thomas Wolff, un proveedor de alimentos orgánicos cerca de Frankfurt, dijo que sus ventas cayeron hasta un 30% el año pasado debido al aumento de la inflación. Wolff indicó que había contratado a 33 personas antes en la pandemia para manejar la fuerte demanda de alimentos ecológicos costosos, pero desde entonces los ha dejado ir a todos.

Ronja Ebeling, una consultora y autora de 26 años que vive en Hamburgo, dijo que ahorra alrededor de una cuarta parte de sus ingresos, en parte porque le preocupa tener suficiente dinero para la jubilación. Gasta poco en ropa o maquillaje y comparte auto con el padre de su pareja.

La debilidad del gasto y las malas perspectivas demográficas están haciendo que Europa sea menos atractiva para empresas que van desde el gigante de los bienes de consumo Procter & Gamble hasta el imperio del lujo LVMH, que obtienen una parte cada vez mayor de sus ventas en América del Norte.

“El consumidor estadounidense es más resistente que en Europa”, dijo en abril el director financiero de Unilever, Graeme Pitkethly.

La gente se relaja frente al Banco de Inglaterra en el distrito financiero de Londres, el 17 de julio de 2023. Foto: Reuters

La economía de la eurozona creció alrededor del 6% en los últimos 15 años, medida en dólares, en comparación con el 82% de EE.UU., según datos del Fondo Monetario Internacional. Eso ha dejado al país promedio de la UE más pobre per cápita que todos los estados de EE.UU., excepto Idaho y Mississippi, según un informe de este mes del Centro Europeo para la Economía Política Internacional, un think tank independiente con sede en Bruselas. Si la tendencia actual continúa, para 2035 la brecha entre la producción económica per cápita en EE.UU. y la UE será tan grande como la que existe actualmente entre Japón y Ecuador, según el informe.

En la isla mediterránea de Mallorca, las empresas están presionando para obtener más vuelos a EE.UU. para aumentar la cantidad de turistas estadounidenses que gastan libremente, dijo María Frontera, presidenta de la comisión de turismo de la Cámara de Comercio de Mallorca. Los estadounidenses gastan una media de 260 euros (292 dólares) al día en hoteles, en comparación con menos de 180 euros (202 dólares) de los europeos.

“Este año hemos visto un gran cambio en el comportamiento de los europeos por la situación económica que estamos viviendo”, dijo Frontera, quien recientemente viajó a Miami para aprender cómo atender mejor a los clientes estadounidenses.

El débil crecimiento y el aumento de las tasas de interés están poniendo a prueba los generosos estados de bienestar de Europa, que brindan pensiones y servicios de salud populares. Los gobiernos europeos encuentran que las viejas recetas para solucionar el problema se están volviendo inasequibles o han dejado de funcionar. Tres cuartos de billón de euros en subsidios, exenciones de impuestos y otras formas de alivio se han destinado a consumidores y empresas para compensar los mayores costos de la energía, algo que, según los economistas, ahora está alimentando la inflación, frustrando el propósito de los subsidios.

Entrada de una tienda de H&M en Palma, en la isla de Mallorca, España, el 14 de junio de 2019. Foto: Reuters

Los recortes en el gasto público después de la crisis financiera mundial privaron a los sistemas de salud financiados por el estado de Europa, especialmente al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

Vivek Trivedi, un anestesiólogo de 31 años que vive en Manchester, Inglaterra, gana alrededor de 51.000 libras esterlinas (US$ 67.000) por año por una semana laboral de 48 horas. La inflación, que ha sido de alrededor del 10% o más en Reino Unido durante casi un año, está devorando su presupuesto mensual, dice. Trivedi dijo que compra comestibles en tiendas de descuento y gasta menos en comidas fuera de casa. Algunos colegas apagaron la calefacción por completo en los últimos meses, preocupados de que no pudieran pagar costos mucho más altos, agregó.

Noa Cohen, una especialista en asuntos públicos de Londres de 28 años, dice que podría cuadriplicar su salario en el mismo trabajo aprovechando su pasaporte estadounidense para cruzar el Atlántico. Cohen obtuvo recientemente un aumento salarial del 10% después de cambiar de trabajo, pero la inflación se tragó por completo el aumento. Ella asegura que sus amigos están congelando sus óvulos porque no pueden pagar a los niños en el corto plazo, con la esperanza de que tengan suficiente dinero en el futuro.

“Se siente como una congelación permanente en los niveles de vida”, dijo.

Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, advirtió a los ciudadanos de Reino Unido en abril que deben aceptar que son más pobres y dejar de exigir salarios más altos. “Sí, todos estamos peor”, señaló, diciendo que tratar de compensar el aumento de los precios con salarios más altos solo generaría más inflación.

Dado que los gobiernos europeos necesitan elevar el gasto en defensa y dado el aumento de los costos de endeudamiento, los economistas esperan que suban los impuestos, lo que aumenta la presión sobre los consumidores. Los impuestos en Europa ya son altos en relación con los de otros países ricos, equivalentes a alrededor del 40-45% del PIB en comparación con el 27% en EE.UU. Los trabajadores estadounidenses se llevan a casa casi las tres cuartas partes de sus cheques de pago, incluidos los impuestos sobre la renta y los impuestos de Seguridad Social mientras que los trabajadores franceses y alemanes se quedan con la mitad.

Un trabajador de la fábrica italiana De Cecco prepara pasta en Fara San Martino, el 29 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

La pauperización de Europa ha reforzado las filas de los sindicatos, que están recogiendo decenas de miles de miembros en todo el continente, revirtiendo un declive de décadas.

Es posible que una mayor sindicalización no se traduzca en bolsillos más llenos para los miembros. Eso se debe a que muchos están impulsando la preferencia de los trabajadores por más tiempo libre en lugar de salarios más altos, incluso en un mundo de creciente escasez de habilidades.

IG Metall, el sindicato más grande de Alemania, pide una semana laboral de cuatro días con los niveles salariales actuales en lugar de un aumento salarial para los trabajadores metalúrgicos del país antes de las negociaciones colectivas de noviembre. Los funcionarios dicen que la semana más corta mejoraría la salud y la calidad de vida de los trabajadores y, al mismo tiempo, haría que la industria fuera más atractiva para los trabajadores más jóvenes.

Casi la mitad de los empleados en la industria de la salud de Alemania eligen trabajar alrededor de 30 horas a la semana en lugar de tiempo completo, lo que refleja las duras condiciones de trabajo, dijo Frank Werneke, presidente del Sindicato de Servicios Unidos del país, que ha agregado alrededor de 110.000 nuevos miembros en los últimos meses. el mayor aumento en 22 años.

Kristian Kallio, un desarrollador de juegos en el norte de Finlandia, decidió recientemente reducir su semana laboral en una quinta parte a 30 horas a cambio de una reducción salarial del 10%. Ahora gana unos 2.500 euros al mes. “¿Quién no querría trabajar menos horas?”, dijo Kallio. Alrededor de un tercio de sus colegas aceptaron el mismo trato, aunque los líderes trabajan a tiempo completo, señaló el jefe de Kallio, Jaakko Kylmäoja.

Kallio ahora trabaja de 10 a 16.30 horas. Utiliza su tiempo libre extra para pasatiempos, para preparar una buena comida y dar largos paseos en bicicleta. “No veo una realidad en la que volvería a las horas normales de trabajo”, dijo.

Igor Chaykovskiy, un trabajador de tecnología de la información (TI) de 34 años en París, se unió a un sindicato a principios de este año para presionar por mejores salarios y condiciones. Recientemente recibió un aumento salarial del 3,5%, aproximadamente la mitad del nivel de inflación. Él piensa que el sindicato dará a los trabajadores una mayor influencia para presionar a los gerentes. Aún así, no se trata solo de pagar. “A lo mejor dicen que no tienes aumento de sueldo, tienes clases de deporte o de música gratis”, señaló.

En la fábrica de automóviles Stellantis en Melfi, en el sur de Italia, los empleados han trabajado menos horas durante años recientemente debido a la dificultad de adquirir materias primas y los altos costos de la energía, dijo Marco Lomio, dirigente del Sindicato Italiano de Trabajadores Metalúrgicos. Las horas trabajadas se han reducido recientemente en alrededor de un 30% y los salarios han disminuido proporcionalmente.

“Entre la alta inflación y el aumento de los costos de energía para los trabajadores -dijo Lomio-, es difícil afrontar todos los gastos familiares”.