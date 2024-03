Sarah Ferguson dice estar “llena de admiración” hacia Kate tras revelar su diagnóstico de cáncer

Sarah Ferguson, la duquesa de York, dijo estar “llena de admiración” por la princesa de Gales por revelar su diagnóstico de cáncer, a través de una declaración compartida en Instagram. La exesposa del príncipe Andrés, conocida como Fergie, rindió homenaje a la madre de tres hijos y dijo que “todos están orando por ella”.

“Como alguien que ha enfrentado sus propias batallas con cáncer en los meses recientes, estoy llena de admiración por cómo ella ha hablado públicamente sobre su diagnóstico”, escribió la duquesa de York y autora de libros best seller. En la sentida declaración, añadió: “Todos mis pensamientos y oraciones están con la princesa de Gales mientras comienza su tratamiento”.

La duquesa reveló en enero que le habían diagnosticado cáncer de piel casi al mismo tiempo que el rey Carlos III anunció su propio diagnóstico de la enfermedad. También le detectaron la enfermedad pocos meses después de someterse a una mastectomía por cáncer de mama el año pasado. Su exsuegro, el rey Carlos III, también está recibiendo tratamientos contra el cáncer.

Andrés de York y Sarah Ferguson, en su matrimonio el 23 de julio de 1986. Foto: Archivo

A raíz del diagnóstico de cáncer de piel, a la duquesa debieron extirparle varios lunares de su cuerpo. Fue precisamente su dermatólogo el que lo pidió en el momento en que la duquesa se sometía a una cirugía reconstructiva después de su mastectomía. Tras analizar los lunares descubrieron que uno de ellos era un melanoma maligno, el tipo más grave de cáncer de piel. Su entorno aseguró en ese entonces que, tras esa “angustiosa” noticia que le llegó pocos días después de Navidad, Fergie trató de mantener el “buen humor”.

Mientras tanto, al duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan Markle, no se les informó sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, porque la familia no confía en ellos, según afirmó el experto real Richard Fitzwilliams al diario británico The Sun.

El príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, visitan el evento de atletismo en los Juegos Invictus en La Haya, Países Bajos, el 17 de abril de 2022. Foto: Archivo

Fitzwilliams le dijo al tabloide que creía que al príncipe Harry y Meghan Markle no se les informó sobre la batalla de Kate contra la enfermedad debido a los “infinitos problemas” causados a la Familia Real. “La razón, por supuesto, es que durante unos cuatro años han causado innumerables problemas a la Familia Real y por eso no se puede confiar en ellos”, aseguró.

La publicación de la duquesa de York hacia Kate se produjo después de que su hija, la princesa Eugenia, celebrara el sábado su cumpleaños 34 con una publicación de homenaje dedicada al “mejor regalo de todos”: sus hijos. Eugenia recurrió a Instagram para elogiar a sus dos hijos, August, de tres años, y Ernest, que está a punto de cumplir su primer cumpleaños.

Fergie, que estuvo casada con el hijo de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, desde 1986 antes de divorciarse en 1996, pero que sigue siendo una figura habitual en los eventos de la Familia Real, continúa recuperándose desde el diagnóstico que recibió en enero, aunque recientemente se enteró de que su cáncer de piel no se ha extendido, según consignó la revista People.

“Esta es la mejor noticia que podría tener en esta etapa”, dijo una amiga suya a People a principios de este mes, y agregó que Ferguson continuará asistiendo a controles cada 12 semanas. “Está muy aliviada”, añadió la fuente.