TMZ recibe presión en redes sociales para que retire su documental sobre Kate

El sitio de farándula estadounidense TMZ se enfrenta a presiones para retirar su documental sobre Kate Middleton, después de que la princesa de Gales revelara este viernes que fue diagnosticada con cáncer, según informó el Daily Mail. El documental “TMZ investiga: ‘¿Dónde está Kate Middleton?’” se emitió la noche del jueves en la cadena Fox en EE.UU. y aseguró investigar su “desaparición repentina” después de su cirugía abdominal en enero.

Según el medio de comunicación, “TMZ Investiga” es un programa que profundiza en historias sobre celebridades, crimen y cultura pop y presenta giros sorprendentes descubiertos en entrevistas, videos y sus fuentes.

En el programa participó el presentador Piers Morgan -quien habló sobre lo que le habían dicho las fuentes- y el exmayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, mientras un cirujano estadounidense especulaba sobre los procedimientos médicos que podría haber tenido Kate. El programa transmitió una serie de teorías extravagantes sobre su operación a raíz del frenesí en las redes sociales por su ausencia de la vida pública en las últimas semanas.

La princesa de Gales en el video difundido el 22 de marzo de 2024, en el que anunció que está recibiendo quimioterapia. Foto: Reuters

En una declaración compartida en todo el mundo a las 21.00 (hora británica) Kate, de 42 años, dijo que ahora estaba recibiendo quimioterapia “preventiva”. “Esto, por supuesto, fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, añadió la princesa.

Un avance del programa, que se transmitió por Fox el jueves a las 21.00 (hora estadounidense), fue acompañado por una dramática voz en off que decía: “Una exclusiva de TMZ: es el escándalo real que ha sacudido al mundo, desde la ausencia de la princesa... hasta... encubrimientos”.

Y antes del anuncio del cáncer de Kate este viernes, TMZ publicó en X: “La misteriosa desaparición de Kate Middleton de la vista pública se resolverá en breve, según ha sabido TMZ, porque el Palacio de Kensington está a punto de revelar detalles específicos sobre su salud”.

La emisora enfrentó una reacción violenta en las redes sociales por su “acoso” a la princesa de Gales. “‘Qué vergüenza, TMZ. Tú fuiste la fuerza impulsora de su acoso. Especialmente con tu exposición de anoche. Asqueroso”, dijo un usuario en X, antes Twitter. Otros pidieron a TMZ que retirara su documental sobre Kate. “@TMZ , ¿reconocerás todas las mentiras que has expuesto? El video no era real. Las fotos no eran reales. ¡Mentiste!’”, escribió una persona.

Los artículos publicados en TMZ después del anuncio de Kate encendieron más aún las críticas. En un tuit de una nota titulada “Kate Middleton debería ser honesta con sus hijos sobre el cáncer, dice un psiquiatra”, los comentarios en respuesta fueron mayoritariamente negativos, dada la gravedad del anuncio de la princesa de Gales. “Pensé que no podían caer más bajo, pero lo hicieron”, respondió un usuario al tuit del medio de farándula.

Tras el anuncio, TMZ entrevistó al doctor George Crawford, un cirujano general que se especializa en procedimientos bariátricos, de colon y mínimamente invasivos en el quirófano y que ya había aparecido en el documental emitido. Crawford sugirió al programa TMZ Live que en su opinión profesional, probablemente Kate tiene cáncer de ovarios o de útero, basándose en su edad y otros factores.

El doctor le dijo a TMZ que él pensaba esto desde el principio. Y en el documental afirmó que este era el escenario más realista, en el marco de todo el misterio que rodeaba a Kate. Sugirió que si un doctor recomienda 13 días de reposo puede ser porque han encontrado algo más durante el procedimiento. También opinó sobre el hecho de que Kate recientemente comenzó la quimioterapia preventiva, lo cual, según el Dr. Crawford, tiene sentido, considerando cuánto tiempo de recuperación se necesita para una cirugía invasiva como la que parece haberse sometido y cuán pesada es la quimioterapia en el cuerpo.

La princesa de Gales es vista en un automóvil con la reina Camilla el día del funeral de la reina Isabel II, en Londres, el 19 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

La prolongada ausencia de Kate antes de su anuncio este viernes desencadenó una ola de teorías de conspiración descabelladas en línea. Las celebridades también se unieron. De hecho, Kim Kardashian enfrentó una reacción violenta después de parecer bromear sobre la ausencia de la princesa. Ella subtituló una publicación de Instagram sobre uno de sus nuevos atuendos: “En camino a buscar a Kate”.