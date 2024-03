24 horas de huelga de hambre en Atacama: presidente del Colegio de Profesores regional afirma que “están las condiciones para una paralización”

Cuatro profesores en Atacama han cumplido 24 horas de huelga de hambre con el fin de exigir mejores condiciones de infraestructura en los establecimientos de la región.

Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores Atacama; Yariela Ardiles, secretaria regional; Pablo Santibáñez, presidente del comunal Caldera; y Rogelio Pizarro, su par de Tierra Amarilla, fueron chequeados por personal médico tras cumplir el primer día sin comer, el timonel del magisterio en Atacama señaló a La Tercera que, por ahora, se encuentran en buenas condiciones.

Sobre esta manifestación, el presidente del Colegio Nacional de Profesores, Mario Aguilar recalcó que “se llega algo así porque están en un nivel de agotamiento de promesas incumplidas, de estrés frente a observar que se va a iniciar un nuevo año escolar y los colegios siguen en las mismas condiciones que a fin de año”.

La medida extraordinaria fue decidida tras una reunión con el ministro de Educación (Mineduc), Nicolás Cataldo, los senadores de la comisión de Educación y representantes del Colegio de Profesores en Atacama, en el encuentro se informaron los retrasos de los trabajos comprometidos durante el 2023, que se anunciaron para bajar la paralización de las comunidades educativas en la zona, que duró 83 días.

Con respecto a los motivos de la huelga, Rodríguez señaló a La Tercera que “las autoridades trataron de confundir a la opinión pública y decir que estaba todo bien, que se iniciaba el año escolar. Ellos habían reconocido que son tres los colegios que no partían. Ayer dijeron once en la comisión de Educación del Senado. Hoy día nos dicen que son seis y nos dan una información diferida de ingresos (a clases), pero eso derechamente te indica que no se hicieron las cosas y que no hay un control cabal de la situación”.

08 DE NOVIEMBRE DE 2023 / COPIAPO Frontis Colegio Buen Pastor el cual permanece casi sin recibir estudiantes luego de que los profesores permanezcan por dos meses en paro. FOTO KARL GRAWE /AGENCIA UNO

Información que fue reconocida por el Mineduc en la misma comisión. El titular de la cartera, precisó que “hay un subconjunto –que no es mayoritario, pero que existe– de establecimientos educacionales que van a continuar con intervenciones durante algunos días, posterior al día de ingreso del año escolar (5 de marzo)”.

Ante el retraso de las obras, el líder del Magisterio en Atacama, manifestó que “cada escuela necesita un plan con acciones, plazos, responsables y con financiamiento”, y aseguró que es lo que buscan conseguir con la huelga de hambre.

Tras el anuncio de la huelga, desde el gremio en Atacama comunicaron a La Tercera que la Seremi de Educación local ha intentado llevar a cabo diálogos con el Magisterio, pero no se ha podido concretar la reunión por una controversia sobre la definición del espacio. “No concordamos en el lugar. Ellos quieren un sitio neutral y nosotros hemos dicho que, por la condición en que estamos, lo recomendable es acá”, aseguró Rodríguez.

Paro de profesores

Así las cosas, este lunes el magisterio votará si llevarán adelante una paralización o continúan las clases con normalidad.

Ante estas próximas votaciones, Rodríguez zanjó que “están todas las condiciones para una paralización porque no cumplieron lo que firmamos”.

Pese a esto, precisó que no es una situación fácil porque “tenemos un retraso pedagógico y una actualización de saberes no se hace perdiendo clases, pero eso tenemos que ponderarlo y lo decidiremos como comunidades educativas”.