“A ver si un día salimos a correr juntos”: Matthei responde chiste a Lucho Miranda tras exitosa rutina en Viña 2024.

La noche de este miércoles fue el turno del comediante Lucho Miranda en el humor en el Festival de Viña del Mar 2024.

El humorista triunfó con una rutina centrada en su discapacidad e instituciones como la Teletón, de la que fue paciente, un estilo que viene trabajando desde que irrumpió en la comedia nacional. Su talento, una mezcla de chistes cortes e historias, fue premiado con dos gaviotas, una de plata y otra de oro.

Miranda sacó a colación a algunas figuras chilenas en su paso por Viña, entre ellos, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

El chiste en cuestión hacía referencia a una carrera deportiva en que el comediante se enfrentó a un contrincante sordo, que a diferencia de él, no tenía discapacidad física. “Corría como Evelyn Matthei”, dijo el humorista en el remate de la historia, que sacó carcajadas de los presentes en la Quinta Vergara.

La mañana de este jueves, la jefa comunal replicó en redes sociales ese momento de la rutina del humorista nacional, a quien felicitó por su talento.

“Qué gran rutina la de #LuchoMiranda, no saben como me reí y la gocé. Un joven ejemplar y con gran talento que nos enseña que no hay barreras para cumplir los sueños”, escribió Matthei en su cuenta de la red social X, junto a dos emojis, uno de un brazo sacando músculos y otro de aplausos.

Y luego lanzó una invitación a Miranda: “A ver si un día salimos a correr juntos”, lo que acompañó de un emoji riendo.