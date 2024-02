Estaba en pijama: ¿por qué Anitta no recibió la Gaviota de Oro?

La brasileña Anitta presentó un impactante y bailable concierto en la Quinta Vergara, en el cierre de la cuarta noche del Festival de Viña 2024. Tal como funciona cada presentación, su set de canciones tenía una pausa para que el público pidiera los premios, y así fue. Tras los gritos del monstruo, la artista se llevó la gaviota de plata y continuó con su show.

Al finalizar, sin embargo, dejó rápidamente el escenario y se fue al camarín. Aún en la transmisión, los animadores María Luisa Godoy y Pancho Saavedra se vieron desconcertados al notar que la cantante no volvía para recibir el último premio: la gaviota de oro.

El Productor General del Festival, Daniel Merino, se refirió a la situación en un punto de prensa. “Ella ejecutó el setlist completo”, comenzó. “Cuando la audiencia comenzó a pedir los premios, se le dio la gaviota de plata y después hubo un silencio”, argumentó.

Posteriormente, los animadores van al encuentro con la artista en el backstage, momento en el que ella se ríe a carcajadas. “Nunca entendí que eran dos premios”. Desde la producción, sin embargo, se aseguró que el equipo de Anitta había sido informado sobre los reconocimientos que se entregaban en el certamen.

Además, existió la pregunta sobre si estaba la posibilidad de entregarlo fuera del escenario, pero Merino fue claro: “Las gaviotas se entregan sobre el escenario”, y agregó, “el publicó no fue lo suficientemente claro, y nosotros como organización tampoco podemos entregar una gaviota así de rápido”.

“Todo esto ustedes lo pueden ver a través de las cámaras de seguridad, que son públicas, y en el social room”, cerró el Productor General.

Anitta no volvió al escenario

De acuerdo a las declaraciones de la producción, y por parte de la misma artista, a través de sus redes sociales, una vez que el show termina, la cantante fue rápidamente a su camarín, “cuando yo llego abajo corriendo, yendo a buscarla para traerla de vuelta al escenario y que recibiera su premio, ella ya se había cambiado de ropa y estaba usando un pijama, por lo que no podía volver al escenario” dijo Merino.

“Me puse super emocionada porque pensé ‘wow, la gente disfrutó tanto que siguen gritando’”, comentó en Instagram. “Llegan al camarín y me dicen ‘Anitta, te quieren dar otro premio’, yo ¡no sabía!, no me imaginaba que recibiría otro premio, ya estaba desnuda”, agregó.

Los animadores también comentaron lo que ellos percibieron desde el escenario: “Como que la pedían y después no”, dijo Pancho Saavedra sobre la gaviota de oro. María Luisa Godoy, por su parte, agregó: “La de oro no la alcanzaron a pedir en la primera salida, es más, se produjo un silencio. Empezamos a conversar con ella, para dar un tiempo, pero no la pidieron, me imagino que la gente no la pidió porque esperaban que volviera a cantar, porque es lo que normalmente pasa”.

¿Anitta en Viña 2025?

A pesar del traspié, desde la producción aseguraron que la artista volverá al escenario viñamarino, está vez en un show principal.

“Sin duda, Anitta va a volver con show headliner en los próximos años, y va tener la oportunidad de llevarse los premios como a todos les gustaría”, expresó Merino a la prensa.

FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO