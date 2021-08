Abogado de ME-O: “Nos habríamos ahorrado muchísimo tiempo si los acusadores se hubieran leído la ley antes de avanzar en este juicio”

El lunes comenzaron los alegatos de clausura en el marco del juicio oral que enfrenta Marco Enríquez-Ominami por presuntas irregularidades en la rendición de su campaña presidencial ante el Servel en 2013. La indagatoria se engloba en el caso OAS, donde el Ministerio Público indaga aportes económicos de la firma brasileña a su campaña en 2013. Causa penal que se inició luego que La Tercera revelara el uso de un avión facilitado por la constructora involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil.

La jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, comenzó con las exposiciones el lunes. En ese sentido, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel como autor del delito de fraude de subvenciones. Así las cosas, hoy fue el turno del abogado defensor del líder del PRO, Ciro Colombara, quien expuso por casi tres horas y media.

Una de las acusaciones de la fiscalía es que se emitieron boletas por trabajos no realizados y que el excandidato presidencial tuvo colaboradores, como Cristián Warner y el brasileño Duda Mendonca, que no habrían prestado servicios por los cuales se les pagó. El defensor rechazó esta acusación, señalando que tanto Warner como Mendoca sí trabajaron para la campaña de 2013.

“Los servicios de Cristián Warner, quien actuó bajo la sociedad Cono Sur Research, son reales y efectivos. Esta es una verdad del porte de una catedral o de un buque. Pretender que Cristián Warner no trabajo en la campaña es delirante”, aseguró Colombara, quien afirmó que Warner subcontrató a Mendoca (quien falleció el lunes por un cáncer cerebral) para la publicidad de la campaña.

“Desde el punto de vista administrativo, considerando el análisis del órgano especializado en este tipo de asuntos, la campaña del señor Marco Enríquez Ominami se ajustó de manera total y absoluta a la Ley 19.884″, dijo Colombara citando la norma sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

“Nos habríamos ahorrado muchísimo tiempo si se hubieran leído la ley los acusadores antes de avanzar en este juicio”, dijo el legista en momentos en que relataba que el contador Carlos Muñoz era el encargado de llevar el control de los gastos realizados durante la campaña y no Enríquez Ominami. En ese sentido, el abogado dijo que “no es el candidato quien lleva el control de los gastos de su campaña ni quien de manera directa y personal rinda la cuenta general de ingresos y gastos, eso, lisa y llanamente, es absurdo”.

Colombara en retirados pasajes de su exposición cuestionó el trabajo de la fiscalía. “No hubo ninguna diligencia tendiente a determinar la trazabilidad de los dineros que permitiera siquiera sospechar de una triangulación, es una afirmación vacía de prueba y contenido y contraria a la verdad”.

Por otro lado, el abogado cuestionó que los diputados que presentaron una denuncia que motivó la investigación no declararon en el juicio: “Estamos en presencia de un caso político, eminentemente político”. Se espera que a mediados de la próxima semana pueda haber un veredicto en este caso.

Respecto al cuestionado avión, que ya en 2019 el Ministerio Público había señalado que su mención solo tiene objetivos de contexto y no de imputación penal, Colombara dijo que “la verdad es una sola. El avión no tiene condición delictiva. No es delito. No solo lo digo yo, lo dijo el fiscal Jaime Retamal en el caso de la candidata Evelyn Matthei por un avión usado en el mismo año, en la misma campaña, y lo dijo públicamente la abogada Chong a propósito de este caso”.

Por otra parte, ME-O se encuentra esperando la resolución del Servel sobre sus derechos políticos, perdidos por estar en medio de una investigación judicial. Este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) acogió de forma unánime la medida cautelar que solicitó en medio de la presentación de su requerimiento con el que busca declarar inconstitucional la norma de la ley sobre el Sistema de Inscripciones Electorales que lo hizo perder su derecho a sufragio y políticos.