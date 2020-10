Acusación contra Mañalich: dudas opositoras marcan antesala de votación

Un escenario complejo. Eso pronosticaban ayer en la oposición sobre el resultado de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich que impulsó parte del sector y que hoy será revisada por la Cámara de Diputados.

Las dudas se habían instalado en las colectividades desde que algunos parlamentarios del Frente Amplio plantearon la idea de acusar al exministro. De hecho, la acción fue resistida por la centroizquierda, hasta el punto que terminó siendo presentada el último día del plazo, sin las firmas de la DC y del PS.

En concreto, la iniciativa -que fue impulsada por el Partido Comunes- busca inhabilitar a Mañalich de ejercer cargos públicos por cinco años y lo acusa de “haber colocado en riesgo la vida y salud de la población” y de “ocultamiento de datos y faltas de probidad” durante su manejo de la pandemia.

Para lograr su objetivo, la centroizquierda necesita evitar que no haya más de seis diputados que se descuelguen. Esto, debido a que la oposición cuenta con 83 parlamentarios y se requieren al menos 78 votos en el caso de que estén los 155 legisladores presentes para aprobar la acción.

Desde la DC -colectividad que hasta el cierre de esta edición sostenía una reunión para evaluar el tema- aseguraban que la mayoría estaría por revisar el fondo del libelo, es decir, descartar la cuestión previa-, sin embargo, terminarían rechazando la acusación. “En la DC no hay ninguna instrucción de partido. Esta acusación no fue firmada por ningún diputado de la bancada y vamos a revisarla acuciosamente”, aseguró el jefe de ese comité, Daniel Verdessi, quien, además, sostuvo que en su opinión “no hay una prueba contundente de abandono de deberes”.

Según un conteo preliminar realizado por este medio, hasta ayer en esa bancada al menos nueve parlamentarios se manifestaban “en reflexión”. Junto con Verdessi, Jorge Sabag rechazará el libelo, mientras que los independientes y miembros de esa bancada, Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza, sostuvieron que escucharán los argumentos de la defensa y de los acusadores. En tanto, solo los diputados Iván Flores -quien presidió la comisión ad hoc- y Víctor Torres anunciaron su respaldo.

Asimismo, entre los independientes, el diputado Pedro Velásquez transparentó que no respaldará la iniciativa, mientras que se espera que el ex DC Pablo Lorenzini se abstenga. Karim Bianchi prefirió no adelantar su votación y los diputados René Alinco y René Saffirio no pudieron ser contactados.

En el PS, en tanto, si bien la mayoría estaría por respaldar la acusación, algunos como Jaime Tohá, Fidel Espinoza, Marcelo Schilling y Raúl Leiva, aún no tenían clara su votación. Estos dos últimos señalaron que esperarían a escuchar los argumentos para resolver su postura.

¿Descuelgues oficialistas?

Desde la oposición y el oficialismo sostenían ayer que se podrían producir algunos descuelgues en Chile Vamos, particularmente en RN, como los diputados Andrés Longton, Erika Olivera, Gonzalo Fuenzalida, Miguel Mellado y el independiente Pablo Prieto.

Asimismo, desde la UDI, Joaquín Lavín condicionó ayer su respaldo a Mañalich. “Como ya le he transmitido al gobierno, mi voto está condicionado a que él pida disculpas públicas a la alcaldesa de Maipú (...); el ministro fue extremadamente agresivo al tratarla de mentirosa a través de cadena nacional”, sostuvo el legislador, refiriéndose al episodio en que la edil informó de una muerte por Covid-19 en su comuna y pidió “no ocultar información”.