Agrupaciones e intelectuales de La Araucanía rechazan propuesta de parlamentarios de que Ejército se encargue de la seguridad en la Región

Al menos unas 20 organizaciones y unas 30 personalidades, que incluyen por ejemplo a Elicura Chihuailaf, Premio Nacional Literatura de este año , y Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional Historia 2012, rechazaron la propuesta dada a conocer ayer por los diputados Jorge Rathgeb, Miguel Mellado y la senadora Carmen Gloria Aravena de que el Ejército intervenga en la seguridad de la zona.

Los parlamentarios había hecho el llamado luego de una serie de hechos que han terminado con carabineros muertos, y quema de camiones.

Los firmantes indican en un comunicado que “está demostrado que la militarización en nuestra región es una acción fracasada y que apunta en la dirección contraria frente a los esfuerzos que desde el pueblo chileno y desde el pueblo mapuche se están realizando para que sea el dialogo, el encuentro y la democracia lo que encauce el conflicto del Estado con el Pueblo Nación Mapuche”.

Llamaron a los legisladores “a no seguir con más de lo mismo, a no reemplazar la política por la fuerza, a no reemplazar el dialogo por la militarización, les invitamos a combatir la inseguridad y la violencia con una mejor política, con las armas de la educación, de la conversación, y de la negociación, del parlamentar para la paz, con el objetivo de lograr acuerdos fecundos y duraderos que por tantas décadas le han negado a toda La Araucanía y particularmente, al pueblo mapuche”.

Al final, se hace una invitación al Intendente de La Araucanía, Victor Manoli, “a rechazar esta errada propuesta que solo ponen en riesgo el Estado de Derecho y el Orden Público debido a que el Ejercito no está preparado para asumir tareas de esta naturaleza. Convocar al Ejército a resolver un problema político-social, es señal de no haber aprendido de los errores históricos”.