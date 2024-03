Apoderados de varias regiones piden a Boric solucionar la falta de matrículas en colegios: “El Estado les ha fallado a nuestros hijos”

Apoderados de diversas regiones del país, acompañados de representantes de la Fundación Escuelas Abiertas, dejaron este martes en La Moneda una carta que tiene como destinatario al Presidente Gabriel Boric, a quien le solicitan una solución a la falta de matrículas que afecta el sistema educacional para el presente año escolar.

A una semana de que termine marzo, aún son cientos los estudiantes que a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que centraliza la postulación de los estudiantes a colegios públicos y particulares subvencionados mediante un proceso aleatorio, se mantienen sin matrícula. El fenómeno, si bien se da con mayor fuerza en algunas comunas del norte y en Lampa, afecta a diversos territorios del país.

En esa línea, el documento suscrito por un grupo de apoderados de Copiapó, Algarrobo, El Quisco y Lampa, en conjunto a la organización de la sociedad civil Escuelas Abiertas, señala que “hoy, 26 de marzo, nuestros hijos e hijas, en vez de asistir a una sala de clases, se encuentran en nuestras casas. Sabemos el daño que esto puede generarles a corto y largo plazo”.

Asimismo, la carta emplaza al mandatario, afirmando que “ha dicho que en su Gobierno los niños tienen una importancia especial. Le pedimos que cumpla esta palabra, y que ningún niño o niña de Chile tenga que quedarse en su casa porque no hay una escuela de calidad para él o ella”.

“El Estado les ha fallado a nuestros hijos porque no están pudiendo ejercer su derecho a educación. Por lo mismo, le pedimos que, como jefe de Estado, tome todas las medidas necesarias para que nunca más les vuelva a fallar. Necesitamos escuelas y liceos de calidad hoy, no mañana, no en un mes más”, señala el texto.

Los apoderados recalcan en el documento la petición de que “nuestros niños puedan ir seguros y tranquilos al colegio a aprender, sin importar si el colegio es municipal, del SLEP o subvencionado. Parece poco, pero para nosotros es mucho”.

Por otra parte, la bancada de la UDI anunció este lunes que ingresarán un requerimiento para la creación de una comisión investigadora por los estudiantes que se mantienen sin matrícula.