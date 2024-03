Cataldo y anuncio de comisión investigadora por falta de matrículas: “Están usando a los niños como herramienta para la disputa política”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió este martes a la comisión investigadora que anunció la bancada de la UDI por los estudiantes que se mantienen sin matrículas.

Durante la mañana de este lunes, los diputados Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira llegaron hasta La Moneda para entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que solicitan que se entregue una “solución real y concreta, antes del viernes 29 de marzo, para todos los estudiantes del país que aún no consiguen una matrícula para este año”.

De paso, los legisladores anunciaron que ingresarán un requerimiento para la creación de una comisión investigadora para tratar ese tema. Esta solicitud sería presentada la próxima semana, ya que la actual es distrital.

Bajo ese contexto, en la ceremonia de inauguración de las obras de reconstrucción de la Escuela Villa Independencia -la cual se vio afectada por los incendios que azotó a la Región de Valparaíso- el titular del Mineduc fue consultado por cómo se va a enfrentar la situación de las matrículas considerando la notificación que hicieron los parlamentarios de oposición.

En ese sentido, Cataldo respondió: “Nosotros felices de que hagan comisión investigadora. Creo que es importante transparentar las cifras, los datos, señalar que este es el año con menos niños con problemática al inicio del año escolar respecto a los años anteriores y también es importante señalar que no ha habido un plan de contingencia como el que hemos desplegado desde el 2022 a la fecha”.

“Entonces yo muy feliz de ir a una comisión investigadora a poder transparentar los datos y a mirar por qué tenemos este fenómeno, desde cuándo se arrastra y qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en distintos momentos”, agregó.

De esta manera, sostuvo: “Me parece sorprendente, a lo menos, que hoy día actores políticos se sorprendan frente a un hecho que lleva mucho tiempo en desarrollo y que se indignen y que hagan las performance que se hacen porque en definitiva están usando a los niños y niñas como herramientas para la disputa política. Y eso es inaceptable. Acá nos hacemos cargo todos de un problema que lleva arrastrándose por mucho tiempo o este problema no se va a resolver”.

“Por eso que la semana pasada tuvimos una reunión donde estuvieron Desafío Levantemos Chile, el mundo privado, estuvieron los sostenedores privados subvencionados y municipales. Ahí transparentamos cuál es el fenómeno, porqué se desarrolla y cuáles son las medidas que se están tomando para que este problema vaya reduciéndose permanentemente”, añadió.

Con respecto a las cifras, el ministro señaló que no se van a entregar “hasta que se consoliden las matrículas, lo que ocurre durante el mes de marzo, es decir, los primeros días de abril recién vamos a tener consolidadas las cifras de ese minuto. Lo que no significa que las medidas se estén tomando solo pensando en marzo, al contrario. Este es un trabajo de largo aliento y con el cual vamos a seguir desplegados, no solo para atender las problemáticas del norte, sino que en todo el país y donde sea que haya a lo menos un niño sin sala de clases, no vamos a descansar hasta que ese niño esté ubicado en una sala de clases”.