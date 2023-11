Asociación de Proveedores de la Salud: “El sistema es un paciente crítico y el gobierno lo mantiene en lista de espera”

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) se sumó a la discusión en torno a la ley de isapres y la aplicación del fallo GES de la Corte Suprema, señalando que se está produciendo la “tormenta perfecta”, sin que hasta ahora el gobierno atienda la alerta.

Desde APIS, que agrupa a más de 40 empresas vinculadas al área de equipamiento médico, sostienen que hoy el problema no sólo radica en el sistema público, sino que también en el privado, especialmente por el enorme desajuste que ha provocado la compleja situación que atraviesan las isapres, las que deberán aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y dejar sin efecto el alza del precio GES, que debe ser aplicada de forma inmediata, ya que el recurso de aclaración que había ingresado la Superintendencia fue rechazado.

Así, las aseguradoras deberán comunicar a los empleadores -antes del 10 de diciembre- cuáles son los precios corregidos de la prima GES de cada afiliado. Eso significa que en el primer mes de 2024 las isapres empezarán a ver una caída de ingresos que, según han dicho, es cercana al 13% promedio.

Según APIS, todo ha derivado en un efecto dominó que también ha impactado a otras entidades privadas de salud, lo que ha llevado a que actualmente el retraso en el pago de deudas a los proveedores aumente a 180 días, dando cuenta del difícil momento que se registra en este ámbito.

“Es tan grave lo que está sucediendo que el sistema privado casi duplica en días de retraso al sector público, cuestión que no se había dado nunca, ya que en la crisis de 2018, desatada por la alta deuda hospitalaria, el sistema privado funcionaba con normalidad, lo que le permitió a los proveedores de la salud tener cierto respaldo para seguir funcionando, pero ahora la crisis afecta a todo el sistema”, sostiene Eduardo del Solar, director ejecutivo de APIS.

Del Solar añade que las empresas del rubro de los dispositivos médicos, en su mayoría de menor tamaño, corren peligro si es que ese retraso continúa extendiéndose, ya que no tendrán flujo para seguir funcionando. “Eso que repercutiría de vuelta en el sistema de salud, ya que se podría cortar la cadena de suministro de insumos médicos por el colapso de los proveedores”, argumenta Del Solar.

En esa línea, el personero lamentó que no exista voluntad ni interés desde el Ministerio de Salud para enfrentar la crisis. “De hecho, le pedimos una nueva reunión a la ministra Aguilera, pero no sólo no está disponible para recibirnos, sino que nos deriva con un asesor para febrero, lo que deja en evidencia su desidia”.

El director ejecutivo de APIS indica que un efecto la crisis son las suspensiones de cirugías programadas que se ha registrado, por ejmplo, “en los hospitales de Iquique y Los Ángeles por la falta de insumos médicos debido a la mala gestión del Estado en los procesos de compra y falta de recursos para adquirir los dispositivos, provocando que aumenten aún más las listas de espera y afectando a pacientes que llevan mucho tiempo esperando por una atención. Lo que ha ocurrido en esos dos hospitales se podría comenzar a repetir en otros”, advierte.

“Es tan evidente la mala gestión del Estado en esta materia, que el gobierno decidió en marzo pasado bajar la plataforma de pago automático, debido a la falta de recursos para pagar a los proveedores, y ya han pasado ocho meses sin que se habilite el sitio. El gobierno tiene al sistema de salud en lista de espera, pese al estado crítico en que se encuentra”, cierra Del Solar.