Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud, por fallo GES e isapres: “Lo más grave es que se inicia una eventual crisis sanitaria y humanitaria”

Esta jornada, el exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza, abordó la crisis en que se encuentran las isapres y la posible insolvencia que han advertido que podrían enfrentar ante la inminente aplicación del fallo GES, situación a la que se suma la aplicación de la tabla de factores y la ley corta el próximo año

Al respecto, en conversación con Radio Concierto, el académico señaló que independientemente de simpatías o no respecto del sistema de isapre, “es objetivo económicamente para cualquier experto financiero que una industria que recauda al año hoy día del orden de 3 billones de pesos, que si le mermas la mitad de sus ingresos operacionalmente por efectos de devolución, se convierte absolutamente inviable”.

“Y además que dejas permanentemente sin financiamiento el sistema”, advirtió.

En ese sentido, sumando todas las devoluciones que deberán hacer, sostuvo, “automáticamente hace que en enero los indicadores financieros de todas las isapres caigan en insolvencia respecto a las que están afectas a este fallo”.

“Las isapres que sí tienen que devolver van a estar todas con indicadores incumplidos, por lo tanto, o hacen aportes de capital los dueños de esas isapres, o inician un proceso de insolvencia y quiebra”, afirmó.

En esta línea, el exsuperintendente destacó que a su parecer lo más grave “es que se inicia una eventual crisis sanitaria y humanitaria que puede tener proporciones súper graves”, porque hay 630 mil enfermos según estudios que han realizado como Universidad Andrés Bello que hoy están cursando una patología que se van a que a quedar automáticamente sin cobertura.

Además, añadió, con esto, “sin duda las listas de espera van a crecer”.

Las consecuencias graves de esta situación ya se está viendo, advirtió, con la situación de Clínica Las Condes, que anunció la eliminación de los convenios con las isapres Banmédica y Vida Tres.

“Probablemente lo que está haciendo una clínica como Las Condes, que sabemos que sus propios estados financieros están con pérdidas, como una manera de aminorar la situación financiera que ellos tienen pérdidas, no quieren aumentar las pérdidas si es que a partir de enero las isapres anuncian que por menores ingresos no pueden pagar”, explicó.

“Una ley corta, que lamentablemente se queda corta en la solución”

Sobre qué se podría hacer para obtener mayor capital, el exsuperintendente sostuvo que es complicado que los empresarios estén dispuestos a invertir cuando tampoco hay voluntad de un acuerdo político para resolver esta situación.

“Yo no veo a ningún empresario, grande o pequeño, nacional o internacional -si es que no hay un acuerdo político para resolver regulatoriamente el descalabro que están generando los fallos (...) porque como no hay ningún cambio de voluntad política de arreglar el problema, qué sentido tiene de invertir ese dinero”, afirmó.

Sobre este punto, Inostroza señaló que la idea de eliminar las isapres y pasar a seguros complementarios es algo que planteaba el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. sin embargo, sostuvo, como “no le ha ido bien” con las otras reformas que ha presentado, la reforma de Salud “quedó durmiendo el sueño de los justos”.

“Lo que tenemos a mi juicio, es que el gobierno, enviando una ley corta, que lamentablemente se queda corta en la solución, está más bien preocupado cómo la crisis y caída del sistema isapre se allana más, que evitar esa caída y crisis. Por eso que estamos en la situación que estamos”.

“En la práctica más bien parecen preocupados de utilizar los fallos de la Corte para hacer esta reforma de facto de que todos nos vamos al Fonasa con los riesgos sanitarios que esto tiene, más que de buscar una solución razonable como se le han propuesto con las dos comisiones de experto”, añadió.