Clínica Las Condes anota pérdidas al tercer trimestre y notifica a dos isapres la no renovación de convenios

Pérdidas por $3.471 millones registró Clínica Las Condes (CLC) al tercer trimestre debido a la caída que sigue teniendo en sus ingresos y los efectos del juicio que perdió con Fonasa por las prestaciones Covid de 2020. Esto se compara con la utilidad de $4.189 millones que había obtenido a septiembre de 2022.

Según reportó la clínica en su análisis razonado, las pérdidas se explican “principalmente por una disminución de un 24,44% en los ingresos por actividades ordinarias tales como hospitalario y ambulatorio, una caída de 18,65% en costos de venta y en gastos de administración de 6,04%”.

Además, explicó que producto del fallo de primera instancia del primer juzgado civil de Santiago, el que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios que interpuso CLC en contra del Fisco de Chile hace más de dos años por los supuestos perjuicios que habría experimentado debido a las acciones en materia sanitaria tomadas por el Estado durante la pandemia por Covid-19 y bajo el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, “se aumentó la estimación de deudores incobrable Fonasa Covid al 50% del valor no cubierto por GRD, totalizando $12.139 millones”.

Asimismo, informó que “en lo referente a la actividad, las consultas médicas presentaron una disminución de 35,87% con relación al mismo periodo del año anterior, con una caída en las especialidades de medicina interna, pediatría y ginecología. Las atenciones de urgencias, en tanto, también presentaron una caída de 29,89% entre periodos, por una disminución especialmente en atenciones de baja complejidad específicamente obstetricia”.

La ocupación de camas en la actividad hospitalaria también descendió bruscamente, desde una ocupación de 59,89% a septiembre de 2022 a un 34,1% al tercer trimestre de este año. La actividad quirúrgica de los pabellones descendió en un año desde 57,83% a una ocupación de 26,81%.

Con todo ello, en total, los ingresos cayeron 24,44%, hasta $ 149.514 millones a septiembre de 2023, perdiendo una facturación de $ 48.355 millones en relación al año previo. Los costos de ventas descendieron 18,65%.

La clínica también recordó que “en relación a las sentencias condenatorias por concepto de tutela laboral, podemos indicar que se encuentran firme y ejecutoriada desde el mes de noviembre del año 2022 y desde junio del año de 2023, respectivamente, y la consecuencia de aquello conforme al artículo 4° de la ley 19.886, es que la compañía se encuentra excluida durante los próximos dos años de las de licitaciones públicas, privadas o contratación directa. Durante el tercer trimestre 2022 Fonasa representaba un 22% de los ingresos mientras que en el año 2023 representan un 16%”.

La compañía detalló que al 30 de septiembre contaba con un staff médico de 815 médicos.

Convenios con dos isapres

Pero no solo eso: CLC reportó en sus hechos posteriores que decidió no renovar convenios con dos isapres. Allí mencionó que hubo “comunicaciones manifestando intención de no renovar, en las condiciones actuales, los convenios celebrados entre Clínica las Condes y sus filiales con las Isapres Banmédica S.A. y Vida Tres S.A, enviadas a las isapres señaladas con fecha 31 de octubre de 2023″.

Adicionalmente, CLC informó que tres semanas después, el 22 de noviembre, la clínica fue notificada de “una solicitud de arbitraje (...) del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, por parte de Isapres Banmédica S.A y Vida Tres S.A., ambas de un mismo controlador, respecto a los contratos celebrados entre las partes y filiales con fecha 01 de diciembre de 2012 y addendum del 01 de enero de 2022″.

Tras consultar a las isapres por los cortes de convenios, desde Banmédica señalaron que CLC “notificó a esta isapre la no renovación de los convenios vigentes, proceso que tiene un plazo entre 60 y 90 días para su ejecución”.

Y agregaron que “actualmente se están evaluando las acciones pertinentes para asegurar la continuidad de beneficios y procesos de atención”.

Sobre los arbitrajes, el grupo Banmédica respondió: “Las Isapres están tomando y tomarán todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de los contratos vigentes”.