Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI se suma a indagatoria por adulta mayor extraviada en Limache

Hoy, la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la Policía de Investigaciones se sumó a las indagatorias por la mujer adulta mayor que se encuentra desaparecida en Limache, Región de Valparaíso.

Fue el 12 de mayo cuando María Elcira Contreras Mella, mujer de 85 años, llegó junto a su familia a almorzar al restaurante del Hotel Fundo Las Tórtolas por el Día de la Madre. De un momento a otro, recién al inicio del almuerzo, la mujer fue al baño. Pero no regresó. Cámaras de seguridad del lugar registraron que la mujer se dirigió hasta el sector de estacionamientos, perdiendo el rumbo.

La familia dio aviso a las policías con lo que se activó una extensa búsqueda por los alrededores del hotel, donde hay quebradas, un canal y frondosa vegetación.

Una de las hipótesis que se baraja es que la mujer pudo haber caído hasta el canal de regadío. Hace unos días las autoridades drenaron el canal que se encuentra en la zona, sin embargo, no encontraron rastros en su interior.

Desde la Fiscalía de Valparaíso indicaron que los efectivos llegaron el sábado hasta la región y hoy activaron las pesquisas.

La desesperación de la familia

Desde la desaparición hasta ahora, no se ha encontrado ninguna pista de la mujer. Una de las hipótesis es que al mujer pudo haber caído al canal, que ese día contaba con un amplio torrente.

José Luis Hernández, hijo de la mujer, dijo que “todo es posible, no descartamos nada”. En conversación con el matinal de Televisión Nacional, comentó: “Siempre nosotros hemos dicho que tuvo un accidente o algo por el estilo, porque una desorientación la habríamos encontrado”.

Ese día, dijo, la búsqueda se extendió hasta las 3 ó 4 de la mañana.

Por su parte, en el mismo espacio televisivo, Natalia Hernández lamentó la actual situación familiar debido a la incertidumbre de no saber dónde está su abuela. “Es como que la vida se hubiese paralizado. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida normal, pero a la vez no podemos. Cocinar, a mí no me dan ganas. O comer o incluso dormir, tampoco”.

Dentro de las distintas acciones que ha realizado la familia, acudieron a una médium. Sin embargo, fueron estafados. Carla Hernández, otra de las nietas, denunció: “Una médium me cobró 100 mil pesos por decirme dónde estaba mi abuela y ni siquiera hizo el esfuerzo por hacer una canalización, nada”. Dicha médium, además, dijo que tenía que comunicarse con una supuesta “maestra”, quien a su vez cobraba 3 millones de pesos. Con ese pago, dijo la estafadora, la abuela aparecería al otro día “antes de las 4 de la tarde”.