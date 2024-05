Carabineros detiene a tres sujetos tras robo frustrado de un vehículo en Las Condes: víctima fue golpeada en la cabeza

La mañana de este sábado un conductor que transitaba por Avenida Charles Hamilton, en la comuna de Las Condes, fue víctima de un intento de robo de su vehículo. Carabineros detuvo a tres personas por el hecho.

El comandante Marcos Fuentes, de la Prefectura Santiago Andes, relató la situación y explicó que el automóvil del conductor sufrió un desperfecto, a raíz del cual “había perdido estabilidad en la calzada, producto de una mancha de aceite”.

De esa forma, la víctima se habría detenido para verificar eventuales daños. En es momento, tres sujetos que transitaban por el lugar “reunidos con armamento” abordaron al conductor “intimándolo, y forzándolo para poder sustraer el vehículo”, indicó la autoridad policial. Desde la institución policial precisaron que la víctima recibió un golpe en su cabeza.

“En ese intertanto, el conductor opone resistencia, y ante esto los tipos huyen por el calle Charles Hamilton, activándose el procedimiento de rigor”, sostuvo el comandante Fuentes.

De esa forma se activó un protocolo coordinado entre personal municipal y Carabineros, a raíz del cual se logró la detención de los tres antisociales, “lográndose además la recuperación y el hallazgo de un arma de fogueo, que estaba con funcionamiento convencional, y además droga que portaba uno de estos antisociales”, detalló el carabinero.

Según precisó el comandante, el arma con que los sujetos intimidaron y golpearon a la víctima es un artefacto no apto para disparar, “no obstante ello, no fue utilizada con el fin armamentístico, sino que más bien para intimidar y golpear, en este caso, a la víctima”.

Sobre los detenidos, se indicó que todos son mayores de edad y dos de ellos cuentan con antecedentes penales.