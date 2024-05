Tres carabineros y un conductor lesionados tras siniestro vial en Concepción: accidente habría ocurrido por falla en los frenos de segundo vehículo

Cerca de las 22.00 horas del viernes, tres carabineros y un conductor de un vehículo particular resultaron lesionados tras un accidente de tránsito en Concepción, región del Biobío.

Según información de Carabineros, previo al accidente, los funcionarios policiales se trasladaban hacia el sur de calle Ongolmo con rumbo al hospital regional.

Al llegar a una intersección, un segundo vehículo colisionó con la patrulla en la que se trasladaba el personal policial.

El conductor del vehículo particular -que no se encontraba en estado de ebriedad, según confirmó Carabineros- explicó que los frenos del automóvil no le respondieron al momento de llegar a la intersección, por lo que terminó chocando con la patrulla y finalizando su trayectoria en una de las aceras.

Posteriormente, se comprobó que el conductor tenía su permiso de circulación vencido.

Todos los involucrados, en tanto, resultaron con lesiones leves.