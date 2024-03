Caso Muñoz: cuatro fiscales han declarado y se evalúa posibles daños por filtración de información

A dos días de que el director saliente de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, sea formalizado por revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla -investigado por el caso Audios- las filtraciones que el exmandamás de la PDI habría realizado comienzan a develarse. Según dio a conocer Ciper esta jornada, serían 12 las filtraciones, referentes a cinco casos judiciales distintos.

Luego de que Ciper revelara el audio entre el empresario Daniel Sauer, la abogada Leonarda Villalobos y el jurista Luis Hermosilla, en el que hablaban de pagar coimas a funcionarios públicos, efectivos del OS-7 de Carabineros allanaron la oficina del abogado para llevarse sus computadores y celulares.

Meses después de la diligencia inicial del caso Audios, otra causa judicial tuvo que ser abierta. Según reveló Ciper, en el IPhone 14 Pro Max del abogado, se encontraron una serie de mensajes intercambiados entre Hermosilla y el director de la PDI, en los que este último le daba a conocer las diligencias secretas que llevaba la Fiscalía en cinco investigaciones judiciales en curso: los casos Dominga y Enjoy -que indagaba al fallecido expresidente Sebastián Piñera-, además de las indagatorias que involucraban al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex-RN), el exintendente Felipe Guevara (RN) y al antecesor de Muñoz en la PDI, Héctor Espinosa.

Solo en una de las cinco causas presentes en las conversaciones entre Hermosilla y Muñoz, el abogado jugaba un rol formal, pues era defensor de Héctor Espinosa, acusado de lavado de activos y malversación de los fondos reservados de la PDI. En el resto, Hermosilla no figura como interviniente, por lo que sus razones para pedirle a Muñoz información secreta sobre las otras causas -Guevara, Torrealba, Dominga y Enjoy- permanecen aún incógnitas.

De momento, cuatro fiscales -cuyas causas judiciales podrían haber sido afectadas por las filtraciones del exjefe de la PDI- han sido llamados a declarar: el actual director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; el fiscal adjunto de la Región Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Caso Muñoz: cinco fiscales han declarado y se evalúa control de daños por filtración de información. En la imagen, de izquierda a derecha, Héctor Espinosa, Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.

Héctor Espinosa

Solo días después de ser nombrado como director de la PDI, Muñoz habría enviado a Hermosilla un oficio reservado del fiscal Eugenio Campos -persecutor en la causa que indaga a Héctor Espinosa- en el que se solicitaba el detalle de la emisión y cobro de cheques de gastos reservados de la institución entre 2015 y 2018.

Adicionalmente, el otrora jefe de la policía civil, habría compartido al jurista otro oficio proveniente de Campos, uno en el que el fiscal solicitaba los nombres de todos los funcionarios del gabinete de la dirección general de la PDI, en el mismo periodo. Incluso, el 20 de septiembre de 2021 Muñoz le reveló a Hermosilla que había recibido una invitación del fiscal Campos para que declarara en la indagatoria en contra de Espinosa.

Otro de los antecedentes revelados por Ciper da cuenta de que Hermosilla confidencia a Muñoz que una jueza no había recibido de buena manera no contar con la hoja de vida de Espinosa. Muñoz contestó que habría sido peor tener la hoja de vida a la vista, pues contenía anotaciones negativas.

Enjoy y Dominga

Otros de los antecedentes reservados que Muñoz habría transmitido a Hermosilla involucra a los casos Enjoy y Dominga. Esta última investigación judicial tenía al centro al entonces mandatario, Sebastián Piñera, por cohecho, soborno y delitos tributarios en la compraventa de la Minera Dominga, que incluso llevó a que se presentara una acusación constitucional en contra de Piñera.

Como jefe máximo de la PDI, Muñoz recibió un requerimiento que había solicitado la Unidad Anticorrupción a la institución policial por el caso Dominga. Tras recibir el requerimiento, Muñoz lo habría reenviado a Hermosilla. “Es un tremendo problema”, habría contestado el jurista.

Días después, otro oficio sería remitido a Hermosilla de parte de Muñoz. Pero esta vez involucraba diligencias relacionadas al caso Enjoy. En concreto, el oficio informaba sobre la citación en calidad de testigo de José Francisco Moreno Guzmán (UDI). Hermosilla habría agradecido el gesto: “Gracias Sergio. Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán”.

En ese entonces, Moreno Guzmán era subsecretario de Telecomunicaciones y su citación habría ocurrido en el marco de la indagatoria para conocer si La Moneda intervino para beneficiar al casino Enjoy.

En los meses posteriores, en tres ocasiones, información secreta referente al caso Dominga habría sido compartida por Muñoz a Hermosilla.

Caso Muñoz: cuatro fiscales han declarado y se evalúa control de daños por filtración de información.

Torrealba y Guevara

Diligencias reservadas sobre investigaciones vinculadas al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba -acusado de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos- y al exjefe comunal de Lo Barnechea y exintendente, Felipe Guevara -presunto implicado en la trama de corrupción del municipio que lideraba Torrealba- también habrían sido compartidas por Muñoz a Hermosilla.

De acuerdo con Ciper, el 12 de noviembre de 2021, el entonces mandamás de la PDI habría enviado a Hermosilla una fotografía de un esquema que detallaba la corrupción en la Municipalidad de Vitacura. En la red, figuraba Felipe Guevara.

Según declaró uno de los testigos de la causa, Domingo Prieto, Guevara habría ideado la forma de desviar fondos municipales al jefe comunal de Vitacura, Raúl Torrealba. Los recursos en cuestión también habrían ido a parar a las cuentas de Guevara, aseguró el testigo.

Casi una semana después, Muñoz habría transmitido a Hermosilla lo siguiente: “Solo para conocimiento; ya hablé con el subsecretario. En el caso denominado ex intendente Felipe Guevara Stephens (…) que lleva el Fiscal Jaime Retamal Herrera, por el delito de negociación incompatible, a través de la Brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el Subsecretario del Interior Galli, para solicitar por instrucción del fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del ex intendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con el aludido subsecretario, porque él trataría este tema. La investigación tiene como imputado al ex intendente Luis Felipe Guevara Stephens, por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano Matías Guevara Stephens, que se financió con fondos IND, FNDR y MUNICIPALES”.