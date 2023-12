Caso Narumi: madre de la joven japonesa se descompensa y audiencia debe ser suspendida

Este lunes se desarrolló el sexto día del juicio de apelación contra Nicolás Zepeda, quien está siendo acusado en el Tribunal de Vesoul, en Francia, por el asesinato de su expareja, la japonesa Narumi Kurosaki.

Durante el día, prestaron testimonio varios testigos, entre ellos Megumi Sugisaki, una amiga de Zepeda, quien en 2015 vivió un mes con el chileno en Santiago, en un departamento que compartió además con la hermana del imputado.

“En 2013 decidí estudiar español y el sitio que elegí para hacerlo fue Tsukuba. Me uní a un círculo de amigos para intercambiar lecciones de idiomas. Allí conocí al señor Zepeda “, dijo la mujer, quien describió al chileno como “servicial, amigable, amable y atento”.

Sin embargo, el testimonio de la japonesa se tornó en contra del chileno. “En 2016 recibí un mensaje de Nicolás Zepeda que me pedía que tradujera dos frases cortas: ‘Voy a tomar un tren para irme de viaje, no puedo usar el wifi’ y ‘tuve una discusión con...’ Le pregunté muchas veces por qué y para quién quería usar estas frases. Él nunca respondió “.

Según se señaló, Zepeda habría buscado entregar estas frases, haciéndose pasar por alguien más. “El 15 de diciembre de 2016 me pidió que lo llamara por teléfono. Me pidió que borrara los intercambios de mensajes y me dijo que no le preguntara por qué”. Esto fue 10 días después de la desaparición de Narumi.

“Cuando recibí la información sobre un chileno involucrado en la desaparición de Narumi, no tuve ninguna duda. Era Nicolás. Fue difícil porque era mi amigo. Y fue difícil porque es algo que ya estaba pensando en mi cabeza. Tuve un gran susto, recuerdo muy bien esta fecha”, relató.

Otra japonesa, Rina Sakamaki, quien también conoció a Zepeda por esa época, prestó su testimonio mediante Zoom, desde Japón. Su relato apuntó en la misma vía. Según dijo, Zepeda le pidió traducir frases al japonés, siempre en formato femenino. Una de esas frases habría sido “encontré nuevo novio”. A esta mujer, Zepeda también le habría pedido borrar los mensajes.

Por la tarde, se vivió un momento tenso en tribunales. La madre de Narumi, Taeko Kurosaki, sufrió una descompensación mientras el abogado de Zepeda, Renaud Portejoie, interrogaba a su defendido. La mujer, entre lágrimas, debió ser atendida y la audiencia se suspendió hasta el martes, donde será el turno de declarar del exnovio de Narumi, Arthur del Piccolo.

“Me gustaría tener las respuestas, créanme que estoy haciendo todo lo posible para encontrar explicaciones”, alcanzó a decir el acusado, quien hoy cumplió 33 años.