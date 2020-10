Caso Pío Nono: Rechazan solicitud de defensa de carabinero para acceder a videos de cámara GoPro

Veinte días pasaron desde que el 2 de octubre un procedimiento policial encendiera nuevamente las críticas hacia Carabineros en el manejo del uso de la fuerza. Ese día, en el Puente Pío Nono, ubicado en las inmediaciones de Plaza Baquedano, el joven identificado como A. A. J. A (16) cayó desde casi siete metros de altura hacia el Río Mapocho, en una acción por la cual la fiscalía le imputó el delito de homicidio frustrado al carabinero Sebastián Zamora (22).

La investigación avanza en manos de la fiscal Ximena Chong, quien días después del hecho, incautó una cámara GoPro desde el casillero del carabinero en la unidad de Control de Orden Público (COP), luego de que la defensa del policía avisara al Ministerio Público que el imputado portaba un dispositivo de video el día de los hechos.

La existencia de esta cámara, donde se registró lo ocurrido ese día, abrió dos flancos: su baja de Carabineros, que se concretó ayer, por no informar a sus mandos que portaba la GoPro personal y la carrera de la defensa por tener acceso a estas imágenes que, aseguran, no han visto.

Por lo mismo, la abogada de Zamora, Nudia Vivanco, pidió el acceso a dichas imágenes a la fiscal Chong, aunque, dice, aún no ha recibido respuesta. Además, el tribunal de garantía negó esta solicitud.

“Es curioso que justo no se quieran dar a conocer las imágenes de las cámaras antes del plebiscito. Como defensa estamos considerando presentar una Cautela de Garantías”, dijo, agregando que “hoy no se nos está permitiendo defender a Sebastián en igualdad de condiciones. Acá se está vulnerando de manera flagrante la igualdad ante la ley”.

Vivanco sostuvo que “luego de nuestro aviso, la fiscal Chong solicita al juez de garantía accesos directos a las imágenes de la cámara, incluso antes que éstas fueran periciadas. La fiscal obtiene el ‘ok’ del acceso a este material en tiempo récord, mientras que a nosotros hasta hoy no se nos permite acceder al video. No entendemos qué se quiere esconder. Qué contiene el video que debe mantenerse en secreto. Ayer el tribunal ratificó su decisión de negarnos formalmente el acceso señalando que ‘por ahora’ no podemos verlo. Es todo muy extraño”.

Crítica al Mando

Zamora está en proceso de desvinculación de la institución. Si bien ayer se notificó que fue dado de baja, éste un proceso que conlleva diversas etapas, incluyendo la apelación.

Desde el entorno del carabinero han señalado que hay molestia con el Alto Mando, dado que consideran que al policía se le dejó sin defensa.

Su abogada, en tanto, indicó que “que la propia institución que lo formó, preparó y le dijo cómo actuar en casos de desórdenes públicos, le dé baja con todas las implicancias sociales que eso tiene, la verdad es que cuesta entenderlo desde la suboficialidad. Algo no está bien en Carabineros, y si para que las cosas mejoren y tengamos una mejor institución tenemos que dar la cara y salir a la luz pública a contar estos problemas, lo haremos con orgullo”.

En tanto, desde la fundación “Nos Importan”, agrupación que proporciona asistencia jurídica a uniformados involucrados en casos de esta naturaleza, señalaron que “es de suma importancia que la defensa cuente con las pruebas en este caso, y que se haga lo antes posible. Lo único que hace la fiscalía es quitar días de trabajo a los abogados para la legítima defensa de Zamora. No es razonable que la defensa no tenga acceso a la información completa. Zamora es una persona con los mismos derechos de defensa que cualquier chileno”.