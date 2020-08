Contraloría detecta diferencias de fallecidos entre reportes del DEIS y dos balances del Minsal

Diferencias entre las cifras de personas fallecidas por el coronavirus Covid-19 en Chile que maneja el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y las que entregaba oficialmente el Ministerio de Salud en sus reportes diarios, fueron detectadas por el Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República.

En mayo pasado el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, solicitó al organismo que audite las fuentes de información que utilizan para dar a conocer diariamente las cifras de muertos por coronavirus. Desde el órgano fiscalizador se había recomendado a la cartera sanitaria incorporar los datos del DEIS en sus reportes, algo que el Minsal comenzó a aplicar hace un tiempo.

En un oficio emitido por la entidad tras la auditoría a los datos de la Subsecretaría de Salud Pública se explica que “el Minsal informó en su reporte oficial del 10 de junio de 2020 -con fecha de corte el 9 de igual mes y año-, la cantidad de 2.475 casos de muertes confirmadas por causa de Covid-19. Sin embargo, tanto el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, como esta Contraloría General coincidieron en que la cantidad de decesos, a la citada data de corte, a causa de esa enfermedad conforme a las distintas fuentes de información -Servicio de Registro Civil e Identificación; Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria, Epivigila; y base de datos de laboratorios- era de 4.675, por lo que se informó un número menor de 2.200 decesos”.

“El menor número reportado obedeció a que el criterio utilizado por el Minsal a esa fecha consideraba los decesos que cumplían con la condición de contar con un examen PCR1 positivo y un certificado de defunción que señalara expresamente el término Covid-19, situación que se mantuvo desde el inicio de la pandemia hasta el 16 de julio de este año”, se aclara.

A pesar de esta corrección, se constató que en el reporte oficial del 23 de julio de 2020 se comunicó un total de 8.838 fallecidos confirmados por Covid-19, cifra que se ajustó a lo determinado por el DEIS para esa categoría.

“No obstante, dicho informe no consideró los 4.176 decesos sospechosos o probables de portar la enfermedad, que a igual data le remitió el DEIS al Minsal, pues de acuerdo al criterio adoptado por la entidad en análisis, estos solo se incluyen en el informe semanal de defunciones por Covid-19, elaborado por el citado departamento, el cual se anexa al correspondiente informe epidemiológico, situación que no se ajustaría plenamente a lo señalado por la OMS, en cuanto a que se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso Covid-19 probable o confirmado”.

Por otro lado, según Contraloría “no se avizoran las razones por las cuales para el cálculo de la tasa de letalidad se considera la información obtenida del Sistema Epivigila y no los datos entregados por el DEIS”, considerando que el Minsal manifestó que “el reporte de dicho departamento se aproxima más al número real de fallecidos y considera un análisis más detallado de dicha condición”.

El texto señala que la Subsecretaría de Salud Pública deberá adoptar las medidas que estime convenientes e informar de ellas al organismo controlador en un plazo de 20 días hábiles. El documento, con firma electrónica de María Regina Ramírez, jefa del departamento, tiene por fecha el 21 de agosto de 2020.

En julio la Contraloría instruyó un sumario tras detectar “inconsistencias” en cifras de contagios de Covid-19 proporcionadas por el sistema Epivigila.