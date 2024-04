Culmina juicio contra Héctor Llaitul y el lunes se conocerá veredicto

“Héctor Llaitul no es el pueblo mapuche, a él no se le persigue por ser mapuche, no se le persigue por su pensamiento político, sino por los graves hechos que provocaron esta alteración del orden público, por los graves hechos que implicaban atentados en contra de los funcionarios policiales, eso es lo que se está persiguiendo”, manifestó el fiscal Héctor Leiva, al cierre de su intervención de este viernes en el juicio oral que se desarrolla en contra del histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El lunes 22 de abril, a partir de las 9.00 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer su veredicto.

Llaitul fue acusado por delitos considerados en la Ley de Seguridad del Estado ante llamados públicos a comunidades mapuche a la lucha armada y a la violencia en contra de empresas forestales. Según el Ministerio Público, esos llamados se tradujeron en 54 hechos de violencia en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

Además se le responsabiliza de hurto de madera, usurpación violenta y atentado a la autoridad.

Este viernes se llevaron a cabo las réplicas de las argumentaciones de los intervinientes.

Las abogadas de Llaitul Victoria Bórquez y Josefa Ainardi acusaron un sesgo en el caso, algo que tanto el fiscal Leiva y como los querellantes del Ministerio del Interior, de la empresa Bosques Cautín y la victima del fundo San Sebastián Jorge Penna refutaron.

Desde la Fiscalía de La Araucanía insistieron que no persiguen a Héctor Llaitul por ser mapuche, sino que existe una convicción de su responsabilidad en delitos.

“Este tribunal lo sabe de sobra, pero hay que repetirlo, Chile es un país privilegiado, pocos países cuentan con la fortuna de contener, de tener una variedad cultural y una variedad de pueblos originarios como existe en Chile. Todos tenemos en esta región particularmente el mayor de los respetos por la cultura y las tradiciones del pueblo mapuche”, afirmó el fiscal Leiva.

“¿Han dejado de existir los atentados en estos dos años?”

Josefa Ainardi, en tanto cuestionó el planteamiento de su representado como alguien “omnipresente” en los ataques en las regiones de la Macrozona Sur.

“Está en prisión preventiva hace dos años, se dijo aquí que era una persona omnipresente, que estaba en todos los atentados. Me pregunto ¿Han dejado de existir los atentados en estos dos años? ¿Dejó de existir el estado de excepción que militariza esta zona en estos dos años? Todo lo contrario y así trajimos a colación también la prueba nueva respecto de las observaciones que hizo el Consejo de la ONU en cuanto a la preocupación que existe por el exceso de militarización a través de este estado de excepción constitucional, que incluso propende a la discriminación del pueblo mapuche”, planteó la defensora de Llaitul.

“Que aquí se diga por parte de los persecutores, mis adversarios, que mi representado no es el pueblo mapuche. Perdón pero, es él que debe decidir si se identifica o no con el pueblo mapuche. No, un no mapuche y eso es lo que nos ha costado como Estado entender donde hay un choque de culturas”, señaló la abogada del líder de la CAM.

A Llaitul se le imputa participación en el ingreso violento al predio San Sebastián, del sector Selva Oscura, en Victoria, propiedad de Jorge Penna. En el lugar hurtaron maderas por más de 70 millones de pesos. El 10 de febrero de 2021, en el marco de la denuncia del propietario del predio por la toma, el personal de Carabineros que acudió a verificar el hecho fue atacado a balazos.

Por otro lado, entre febrero y marzo de 2021, el líder de la CAM habría ingresado a un predio de Bosques Cautín S.A. en Cholchol, desde el que extraen madera mediante el uso de la fuerza y atacan a personal de Carabineros, causando una pérdida de $425 millones a la empresa forestal.

El Ministerio Público espera un fallo condenatorio y una pena de 25 años de reclusión.