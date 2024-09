Daniel Jadue deja Capitán Yáber tras 91 días: juzgado reemplaza medida cautelar por arresto domiciliario total

Por cerca de cinco hora se extendió la audiencia de revisión de cautelares de Daniel Jadue (PC), quien se mantenía en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción cometidos mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Así, tras la nueva arremetida de su defensa para sustituir la medida cautelar más gravosa, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la medida cautelar y reemplazarla por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Desde que el exalcalde de Recoleta ingresó a Capitán Yáber, sus abogados han puesto en marcha múltiples recursos para revertir su reclusión, entre ellos, la solicitud que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intervenir en el caso y su apelación a la resolución, intentos que finalmente dieron frutos en esta revisión de cautelares tras 91 días de reclusión.

Tal como adelantó La Tercera, en la audiencia de cautelares los abogados de Jadue apuntaron a informes de Contraloría, una supuesta percusión política y el rol como tesorero de Achifarp que desempeñó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Argumentos que fueron suficientes para sustituir la prisión preventiva, que acorde a Juan Carlos Manríquez, parte del equipo jurídico del militante comunista, no era justificada.

En concreto, con respecto a Sharp, la parte defensora expuso la declaración que entregó el 18 de abril el administrador público y exfuncionario de Recoleta, Marco Antonio Fernández Neira, quien acusó al jefe comunal de Valparaíso de “irresponsabilidad, desidia y administración desleal” durante su cargo en la Tesorería de Achifarp.

Versión que en ese entonces fue desmentida por Sharp: “Yo no tomé parte de ninguno de los hechos, ni tanto en indirecta ni directamente”.

Tras la resolución del juzgado, Manríquez señaló: “Vamos a esperar la resolución del tribunal y la orden de salida para que él pueda ir a su domicilio, pero reitero, lo más importante es que el tribunal logró ver con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jadue fuera inmerso en una supuesta estafa, que el engaño no le corresponde, bajo punto alguno, que las últimas declaraciones que intentaron usarse en su contra no pueden ser validadas, que quien dice ser estafado nunca lo fue”.

Y añadió: “Esto nos permite seguir avanzando hasta un juicio donde siempre vamos a defender que debiera ser absuelto (…) Lo que importa es lo que habla la evidencia. Y hoy día la evidencia habló y Jadue es inocente”.