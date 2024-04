Daniela Peñaloza y su decisión de no ir a la reelección: “Estoy tranquila del apoyo transversal que recibí".

Este martes, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, abordó en Hablemos en Off de Radio Duna su decisión de no ir a la reelección por la comuna en las próximas elecciones municipales programadas para el 27 de octubre.

Consultada sobre esto, Peñaloza expresó estar “muy tranquila” de la decisión que había tomado, señalando a su vez que tal como ya lo había mencionado el jueves pasado cuando dio a conocer la noticia, no veía su cargo de alcaldesa como una “plataforma electoral”.

“La Municipalidad de Las Condes para mí, y creo que tiene que ser para cualquier alcalde en cualquier municipio en Chile, una gran oportunidad de servicio respecto a sus vecinos, no como una plataforma electoral, política, para mí o para cualquiera”, expresó. “Y como a mí me identifica esta idea, el hecho que hoy día hubiese un conflicto, un supuesto conflicto, una división del sector en la comuna, yo no me quería prestar para eso”.

Consultada sobre los dichos del exalcalde de la comuna, Joaquín Lavín, quien en entrevista con La Tercera afirmó que la mejor carta para Las Condes es Marcela Cubillos, Peñaloza indicó que no estaba decepcionada de las declaraciones, afirmando que finalmente “es la opinión de él y está obviamente en su libertad y en su derecho”.

La alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza acompañada de los presidentes de Chile Vamos, confirma que no se repostulará al cargo. Santiago 04 de Abril 2024. Foto: Juan Farias / La Tercera.

“Otros tantos también la pueden creer, como tal vez hay gente que que opine distinto. Yo acá lo que me quiero centrar es que la mejor carta siempre para nuestro sector tiene que ser la unidad, más allá del nombre que en un momento o en otra circunstancia represente esa unidad”, añadió.

Asimismo, señaló que también estaba tranquila “del apoyo transversal que recibí no solamente de la UDI, sino que en Chile Vamos en completo y del apoyo de los vecinos”.

“Acá no hay una decisión mía que haya sido tomada ni con presión ni con la obligación de un tercero”, afirmó.

Peñaloza por Cubillos: “Tengo una muy buena opinión de ella por su trayectoria”

Consultada sobre la posibilidad de votar por Marcela Cubillos, Peñaloza indicó que “acá lo que corresponde, y así han sido las últimas declaraciones de las directivas, es que toda la oposición se cuadre detrás de una candidatura única”.

“Yo no tengo dificultad, ningún problema, tengo una muy buena opinión de ella por su trayectoria, y voy a seguir trabajando hasta el último día para también hacer un traspaso como corresponde”, afirmó.

Asimismo, frente a la pregunta de si trabajaría con ella en caso que se lo pidiese, la actual alcaldesa indicó que no se cierra “a ninguna posibilidad, a ningún espacio donde mis talentos, mis conocimientos estén al servicio”

“Conozco a los vecinos, conozco sus desafíos y obviamente no me cierro ninguna posibilidad de poder aportar (...) Si la eventual alcaldesa Cubillos considera que yo le puedo aportar en algo desde mi conocimiento, desde mi trayectoria, yo no me voy a cerrar a ninguna posibilidad”, añadió.