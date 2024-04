Joaquín Lavín (UDI): “En el cuadro que había se optó por la mejor solución en Las Condes”

“La vida política, y yo también lo he vivido, es así. De repente vas a estar adentro y de repente vas a salir y después vas a volver a entrar. O sea, tiene mucho por delante”, reflexiona el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín, al referirse al futuro de su otrora elegida, Daniela Peñaloza, quien esta semana anunció que no repostulará al municipio que conquistó en 2021. Aunque en la serie de acusaciones a su gestión que enfrenta la alcaldesa algunas fueron herencia de la administración de Lavín, el exabanderado guardó silencio hasta el dramático desenlance que dejó a Peñaloza fuera de la carrera municipal. Hasta ahora.

¿Qué le pareció la decisión de que Peñaloza no fuera a la reelección?

Me parece que en el cuadro que había se optó por la mejor solución para Las Condes. Primero, respetar la decisión de Daniela Peñaloza. Ella ganó la alcaldía de Las Condes porque, en el fondo, enfrentó, hace cuatro años, una elección también muy competitiva. Recuerda que ella compitió con las personas en ese momento más relevantes del Partido Republicano. Y ganó la alcaldía. Y creo que mantuvo el alto estándar en Las Condes: sigue siendo para mí la comuna más segura de Chile, la comuna más 24-7, la comuna con más manutención de calles, de parques. Y creo que ella tiene un futuro por delante, en el sentido de que la vida política, y yo también lo he vivido, es así. Y de repente tú vas a estar adentro y de repente vas a salir y después vas a volver a entrar. O sea, tiene mucho por delante.

Usted se la jugó porque ella fuera su sucesora. A la luz de lo ocurrido, ¿se arrepiente?

No, por eso digo que ella tiene un gran futuro por delante. Pero, al mismo tiempo, creo que lo que se adoptó, desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes, va a ser muy bueno. Porque el problema principal que hubo, a mi juicio, es que se rompió la unidad de propósito que debe existir entre el alcalde y el concejo municipal.

¿En qué sentido lo dice?

Porque normalmente siempre había habido, hasta ahora, un alineamiento entre el alcalde y el concejo municipal. Y eso esta vez no sucedió. Probablemente tiene que ver con la misma elección competitiva que hubo hace cuatro años. O con diferentes factores, digamos. No estoy ahí como para saberlo. Pero sí, eso obviamente afecta la gestión, los grandes proyectos. Y creo que Marcela Cubillos, en el fondo, tiene el liderazgo por lo que ella ha sido, por su trayectoria, por lo que representa, por su independencia también, para ser la persona que Las Condes necesita.

La crítica que se hace es que hubo una designación a dedo de alguien que no tenía la experiencia política necesaria. En ese sentido, ¿no hace una autocrítica?

No, ella se ganó el derecho, aquí no hay designación. Ella ganó en una elección que, además, fue muy competitiva.

Pero por gestiones suyas la UDI la nombró a ella como candidata. Después compite y gana.

Ella se validó con los vecinos. Por tanto, ella se ganó la alcaldía en una elección competitiva, y mantuvo el estándar en Las Condes.

Habla del estándar de Las Condes, pero la municipalidad se ha visto envuelta en investigaciones. Está la compra del Cesfam y las horas extras que vienen desde su gestión. ¿Cuál es su evaluación?

El tema del Cesfam no lo conozco muy bien. Ojalá que la justicia lo dilucide lo antes posible. Una de las cosas que para mí es importante es que alguien que ya fue alcalde no tiene que meterse en la gestión ni en nada. Si de repente Daniela me llamaba por algo, obviamente yo le contestaba, pero yo nunca intenté hacer nada, ni nominar nada, ni meterme en nada, porque creo que no corresponde. Y lo peor es cuando alguien ha salido de un cargo y que siga pegado en esas cosas. Sí hay temas que yo creo que habría que decir en defensa del equipo municipal. Por ejemplo, a mí me sorprende el tema de las horas extras, porque las horas extras no son para los funcionarios, las horas extras son para los vecinos. Yo me preocupé personalmente de que Las Condes fuera una comuna 24-7. ¿Qué significa la hora extra? Significa que si un vecino es asaltado a las 4 de la mañana, Seguridad Ciudadana va a estar ahí. Las horas extras son que si se cae un árbol el domingo a las 9 de la mañana, eso se va a arreglar altiro, no se va a esperar el lunes. Ese es el sentido de las horas extras…

Entonces, usted las justifica.

Absolutamente. Eso transformó al municipio en 24-7 de verdad.

Se lo pregunto porque cuando Peñaloza trabajaba en el municipio y usted era alcalde, solo en abril de 2020, ella hizo 160 horas extras, que significaron 2,9 millones de pesos solo en ese mes. ¿Todas se justificaban?

O sea, todas las horas extras que tiene la Municipalidad de Las Condes son horas extras que van en beneficio de los vecinos. Tú pregúntales a los vecinos qué prefieren: una municipalidad que se le caiga el lápiz a las 5 y media de la tarde del viernes y abra el lunes o una municipalidad 24-7 de verdad. Te van a decir que es 24-7 de verdad. Y la verdad es que el estándar que tiene la Municipalidad de Las Condes es el estándar al que aspiran la gran mayoría de los vecinos en Chile de parte de una municipalidad.

Foto: Andrés Pérez

¿No encuentra que es excesivo, sólo en un mes, 2,9 millones de pesos en horas extras?

No, porque tú tienes que mirar el caso en general. Siempre puede haber una persona que abusó, pero el sistema está diseñado para que esto no pare nunca. Y por eso yo lo quiero defender, porque para mí es importante, porque yo fui alcalde de Las Condes en la década del 90. Y en la década del 90, cuando yo llegué a la municipalidad, atendía hasta las 2 de la tarde.

¿No hace una autocrítica, entonces, de que se pudieron haber regulado mejor en su administración y en la de Peñaloza?

No, para mí está plenamente justificada. O sea, gracias a eso la comuna es 24-7.

Y respecto del Cesfam, algunas de las personas involucradas en la transacción vienen desde su administración. ¿Hay alguna reflexión o autocrítica ahí?

Sí, efectivamente. Varias de esas personas trabajaron conmigo y siempre actuaron muy bien. Por lo tanto, de verdad espero que la justicia lo dilucide lo antes posible. Siempre creo en la presunción de inocencia y yo espero, porque conozco a varias de esas personas, que aquí probablemente haya algún problema administrativo, o cosas que estén mal hechas administrativamente, y sobre eso, obviamente, que también puede haber responsabilidad. Pero no fraude o hechos de corrupción.

¿Bajo su gestión no vio nada que fuera irregular?

No.

Afirma que no se involucró en los temas de la municipalidad. Una de las cosas que se dicen en el sector es que usted puso a Peñaloza en el cargo y desapareció, al menos en lo público. ¿En privado tampoco consideró necesario defender la reelección de ella?

No, ni en privado ni en público, no intervine en nada. Esa es la verdad. De repente ella me pudo haber llamado por teléfono por algo. Me acuerdo de dos o tres veces. Pero no. Yo no estoy activo en la política como para estar pensando en esas cosas.

Pero no sentía un grado de responsabilidad, fue como su padrino político…

No, no, no, aquí no hay padrino ni ahijado, digamos. Eso ya pasó y estamos en otra.

¿A usted le pareció que lo más adecuado era que no repostulara por todos estos flancos que hay en investigaciones o por falta de capacidad política?

Básicamente, porque creo que lo mejor para los vecinos de Las Condes es que Marcela Cubillos sea la próxima alcaldesa, porque creo que ella, por su trayectoria y por la posición que tiene, y sobre todo por su independencia, va a ser capaz de volver a recomponer esta unidad de propósito entre alcalde y concejo. Yo no estoy mirándolo como UDI, estoy mirándolo desde la perspectiva de los vecinos de Las Condes.

¿Cree que la UDI se demoró mucho en tomar esta decisión?

Sí, está bien. Pero no quiero entrar en esos temas políticos que ya son menores. Yo estoy hablando de qué es lo que les conviene a los vecinos de Las Condes, y creo que lo que ha ocurrido al final está bien. Y ojalá, desde mi punto de vista, Marcela Cubillo se mantenga como independiente, representando a los vecinos con las firmas.

Pero eso significa que la UDI pierda Las Condes…

Yo pienso que eso es política muy menor. Hay que pensar en los vecinos de Las Condes.

¿Cómo evalúa a la directiva que lidera Javier Macaya?

No, si no me voy a meter en eso...

¿Usted va a votar feliz por Cubillos, me imagino, entonces?

Voté por ella para estar en la Convención Constitucional y obviamente voy a votar por ella ahora.

¿Y si le pide que haga campaña con usted, lo va a hacer?

Yo ya estoy retirado. No estoy en campaña, pero obviamente que la apoyo.

¿No cree que Cubillos quiera Las Condes como plataforma presidencial?

Cualquiera... Primero, cualquier aspiración presidencial de quien sea y que sea alcalde parte por una buena gestión. ¿Por qué yo fui candidato presidencial? Por la buena gestión. Porque la gente lo vio. O Evelyn Matthei, ¿por qué hoy en día se está proyectando como candidata presidencial? También por la gestión de Providencia. Entonces, primero veamos las gestiones y el futuro dejémoslo al futuro.

¿No hubiese aportado más Cubillos compitiendo en una comuna que esté en manos de la izquierda?

Uno siempre puede especular con todo tipo de situaciones ficticias, pero en Las Condes había un problema real. Marcela Cubillos tuvo la visión de darse cuenta del problema. O sea, ¿cuál es el problema? Que íbamos a enfrentar nuevamente una elección competitiva entre Chile Vamos y republicanos y, probablemente, esa unidad de propósito que yo te digo para el próximo concejo municipal, que es clave para los grandes proyectos de Las Condes, no se iba a lograr.

¿Le pareció bien que Evelyn Matthei no vaya a la reelección? Ella tomó el mismo camino que usted en 2021.

Sí, creo que tomó la decisión correcta, porque llega un momento en que tú tienes que tener tu cabeza en el gran proyecto, digamos. Y no estar con el corazón y el tiempo divididos.

¿Y no es riesgoso?

Creo que Evelyn tomó la decisión correcta.

Y, dada la experiencia que usted tuvo, ¿qué no debería hacer ella?

No, no sé. No soy nadie para dar lecciones.

¿Va a seguir en el “ostracismo político”?

No, no estoy en el ostracismo. Estoy fuera de la política tradicional, digámoslo así. En realidad, estoy como en otra perspectiva. Lo que estoy tratando es mostrarle a la gente, en el fondo, es que una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Lamentablemente, Chile se ha visto envuelto en estos últimos tres o cuatro gobiernos, prácticamente, desde Bachelet hasta ahora, en una situación de estancamiento, que consiste básicamente en que alguien gana el gobierno y después, digamos, no hace lo que dijo que iba a hacer. Y la oposición se dedica a atacar de forma tal que gana el próximo gobierno, pero también le pasa lo mismo. Para mí el tema hoy día ya no es cómo ganar el gobierno, sino qué hacer después.