Delegada Sofía González no descarta que haya intencionalidad en incendios de Valparaíso, pero dice que es “prudente esperar” el resultado de las investigaciones

A diez días del inicio de los incendios en la región de Valparaíso, desde las distintas instituciones de gobierno se han comenzado a realizar balances y evaluaciones frente a las labores de reconstrucción, fallecidos y una posible nueva ley de incendios. En particular, este lunes comienza a reunirse el Comité de Reconstrucción, que busca coordinar las acciones a realizar en la región desde ahora. Sobre el tema, la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, señaló que desde el gobierno “ya están en el proceso de recuperación de las zonas siniestradas”.

En conversación con radio Agricultura, la delegada explicó las labores realizadas durante estos días en las distintas comunas. “Nos hemos enfocado a la remoción de escombros, hemos contado con 400 maquinarias, sacando 10.000 toneladas de escombros para abrir paso a la habilitación de servicios básicos”, explicó al respecto. Además, destacó que para que los afectados tengan acceso a agua potable se han instalado un total de “137 llaves comunitarias para poder dar certeza para quienes hoy han sido afectados por la tragedia”.

Intencionalidad de los incendios

La semana anterior, el Ministerio Público comenzó a investigar la intencionalidad detrás de los incendios que afectaron a la región. Sobre estos trabajos, la delegada explicó que “se están haciendo todas las pericias por parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema)”. Aunque mencionó que es “prudente esperar” las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, dijo que “no hay nada que se pueda descartar”.

Además, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, deslizó el domingo la opción de la “intencionalidad política”. “Es curioso que sea en la región de Valparaíso. Es curioso que sea en Viña del Mar, en Quilpué y que sea también en Villa Alemana. Digo que es curioso por las características de los liderazgos comunales que hay aquí”, mencionó sobre esta situación.

Respecto a esta opinión, la delegada sostuvo que “no es posible hacer algún tipo de opinión de algo que no tenemos certeza del hecho mismo. Cualquier opinión que no tenga el antecedente, la respuesta o definición del organismo correspondiente me parece anticipada”.

Además, tanto diputados y senadores han retomado la discusión por una nueva ley corta de incendios, que prohibe las plantaciones forestales dentro del radio urbano. “Evidentemente necesitamos avanzar en la institucionalidad que tenemos vinculada a la ley de incendios. Es públicamente conocido que nuestro gobierno tomó decisiones en virtud de aumentar capacidades preventivas, recursos, más de 46% para este año. Esto debe encontrarse con medidas de base”, dijo González sobre la evaluación a esta ley.

Las cifras de la catástrofe

Sobre los datos de fallecidos, que se han mantenido en 131 hace varios días según la información entregada por el Servicio Médico Legal (SML), mencionó que “creen que ya se han estabilizado”, aunque “no descartan otra hipótesis”.

Además, ya en un balance más completo del desastre, mencionó que “estamos ante una catástrofe que no tiene precedentes ni en la región ni en el país, menos si lo vinculamos a incendios. Son entre 8.000 a 9.000 hectáreas, 131 personas lamentablemente fallecidas y entre 7.000 y 10.000 casas afectadas. Esto va a requerir mucho trabajo, de mantener el trabajo cuando la atención mediática no esté en ello. Mucho sentido de estado porque es la única manera de salir adelante”.