“El golpe de calor de por sí es grave”: las advertencias de un urgenciólogo ante el alza de temperaturas

Para esta semana se han anunciado altas temperaturas para la zona central del país, tal como ya ocurrió la pasada, cuando en la Región Metropolitana se alcanzaron 34,6°. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los pronósticos estarán por sobre los 33 °C en los próximos días, lo que derivó en un aviso meteorológico que durará hasta este jueves 25, con altas temperaturas en 10 regiones, además de la capital.

Junto con esto han surgido alertas sobre situaciones que puedan afectar la salud de las personas, tal como se ha visto ante fenómenos similares en el mundo, aunque en el caso de Chile, por ahora, aún se está lejos de llegar a situaciones similares: entre 2020 y 2024 sólo fallecieron dos personas por esta situación en el país.

Como sea, las recomendaciones de los expertos apuntan a no bajar la guardia para prevenir llegar a situaciones que comprometan a la población, como por ejemplo, los golpes de calor, un trastorno al que puede llegar una persona si no toma las medidas correspondientes. En conversación con La Tercera, Luis Enberg, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina en Urgencia (Sochimu), responde distintas interrogantes al respecto.

¿Qué es un golpe de calor?

Es cuando se produce un exceso de temperatura en el cuerpo, se debe a una exposición prolongada, es la forma más grave de la enfermedad por calor y ocurre cuando la temperatura del cuerpo llega a 40 grados o más. Cuando te expones al calor por un tiempo prolongado o haces un esfuerzo físico en un tiempo prolongado. En esta época la gente no debería realizar deporte por lo mismo.

¿Cuándo se está expuesto a esta afectación?

En general con las temperaturas por sobre los 30 grados hay que preocuparse que las personas no salgan en los horarios de mayor calor, a menos que sea necesario como que vayan a trabajar. En caso de ser así, tienen que ocupar bloqueador solar, con ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, hidratación adecuada, idealmente ocupar un sombrero que cubra la cabeza. Aparte de la protección del sol hay que mantener una hidratación adecuada. Cuando uno no se hidrata, eso puede provocar que aparezcan las primeras manifestaciones de malestares.

¿Cuáles son los primeros síntomas y cómo tratarlos?

Primero aparece la sed, luego aparece el dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Después aparece la alteración en la sudoración, se puede producir alteración de comportamiento y la temperatura corporal mayor a 40 °C. Cuando ya se llega a esa temperatura corporal, lo primero que tiene que hacer es bajar esa temperatura de la forma más rápida posible, y lo que se puede hacer es poner frío en las axilas y en la raíz de los muslos. Hay que trasladar a la persona a un centro de salud lo antes posible.

¿Quiénes forman parte del grupo de riesgo?

Los niños menores de 4 años, personas mayores de 65 años o las personas que tengan patologías cardiovasculares. Ellos son las personas que están más expuestas a sufrir complicaciones mayores.

¿Cuál es la gravedad que tienen los golpes de calor?

El golpe de calor de por sí es grave. Entonces lo que uno tiene que hacer es evitar que la persona llegue a eso. Puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones, los músculos también. En caso de que no se trate en forma adecuada o rápida puede provocar incluso la muerte de las personas.

¿Desde los centros de urgencias hay preparación especial para este fenómeno?

No. No es tan frecuente que se dé acá en Chile el golpe de calor. Nosotros no tenemos las olas extremas de calor como se da en Europa, que llegan a más de 40°. En la zona central al menos se llega a los 35°, pero rara vez se llega a los 40°. Podría ser, entonces, que no se dé tanto porque las temperaturas no son tan extremas, por lo tanto, no hay tanto riesgo. Aun así hay que tomar todas las medidas de prevención: hay que hidratarse, hay que ponerse bloqueador solar, no exponerse a las temperaturas extremas o no hacer ejercicio en las horas de temperaturas altas.