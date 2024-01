En busca de la prisión preventiva: Fiscalía apela para revertir arresto domiciliario a Cathy Barriga

Esta noche, la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó -a la Corte de Apelaciones, el escrito para intentar revertir el arresto domiciliario de Cathy Barriga, formalizada por por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, horas antes de la medianoche, plazo límite para presentar el recurso.

El Ministerio Público anunció que haría uso de la Apelación a renglón seguido de que el juez Hugo Salgado, del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, determinara las cautelares de “arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos, imputados o peritos involucrados en la causa” en contra de la exalcaldesa de Maipú, al estimar que esta es “un peligro para la seguridad de la sociedad.

Barriga se encuentra cumpliendo con la medida en una casa en Peñaflor, luego de solicitar el cambio de residencia desde su departamento en Maipú. Ahora está en una parcela de 2.000 metros cuadrados que cuenta con una casa de varios dormitorios, piscina y un bar de piedras.

Los argumentos del juez

El juez Salgado afirmó durante la audiencia de formalización que “hay antecedentes más que suficientes para poder ahora determinar que sí existe el delito” imputado a Barriga.

Ante la petición de aplicar la prisión preventiva por considerarla un peligro de su libertad para la seguridad de la sociedad, el magistrado dijo “compartir lo señalado por la defensa que no basta con que sea un delito grave, o que sean varios delitos”.

“No hay que olvidar el carácter cautelar que tiene, o sea, hay un peligro para la seguridad de la sociedad, hay un peligro de que cometa nuevos delitos. No creo que se pueda solamente presumir porque esté siendo ahora formalizada por estos fraudes. Así que considero que por peligro para la seguridad de la sociedad no corresponde una prisión preventiva, porque solamente tendríamos estos criterios orientadores, que es la gravedad del delito, y el número de los mismos. Pero doña Cathy no tiene antecedentes penales anteriores, ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad”, expuso.

Sobre el argumento de que puede entorpecer la investigación, el juez dijo no ver “antecedentes serios de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo”.

“Si alguno de esos testigos reciben algún llamado, ya sea de doña Cathy o de cualquier otra persona con la insinuación de que pudiese alterar su declaración, inmediatamente debieran comunicarse con el Ministerio Público. Porque ello evidentemente obraría en perjuicio de la imputada”, agregó.

El juez también apuntó a la condición de celebridad de Barriga, ex modelo y actual panelista de un programa de TV.

“Efectivamente es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia. Me lleva entonces a concluir que tampoco se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Ello podría variar más adelante, si efectivamente vemos que hay situaciones que lo justifiquen, si hay personas que realmente dicen haber sido, están recibiendo amenazas o intimidación. Pero por ahora, apreciando el comportamiento de la imputada, no considero que sea necesario la prisión preventiva. Ni por peligro para la seguridad de la sociedad, por los motivos señalados, ni por peligro de que vaya a obstruir la investigación, ni por peligro de fuga”, señaló el juez.