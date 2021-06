Enrique Paris y uso de pase de movilidad: “No se ha demostrado que ha provocado el aumento de las cifras”

Que con el pase de movilidad “no se ha demostrado que ha provocado el aumento de las cifras”. Así se refirió ayer en Estado Nacional (TVN) el ministro de Salud, Enrique Paris ante la consulta de una eventual relación de contagios con el polémico pase.

Eso si, el ministro fue cauto en que eventualmente si pueda darse tal relación. “Si el otro lunes tenemos un aumento probablemente vamos a tener que decir que a lo mejor fue por el pase de movilidad”, dijo. Argumentó que solo después de 15 días se ven los cambios.

Para la autoridad sanitaria el pase ha sido “un estimulo muy poderoso para ir a vacunarse”.

Destacó la importancia de las vacunas resaltando que “somos el tercer país del mundo con la tasa más alta de vacunación”. Y explicó, ante criticas a la gestión, “si no tuviésemos la vacuna, tendríamos 25 mil casos diarios ¿Cuántos casos tienen los países vecinos? Uno de ellos tiene 40 mil diarios, otro 39 mil con una mortalidad muchísimo más alta que la que tenemos nosotros”.

Y aunque no quería hacer proyecciones, el ministro se aventuró a una mejora eventual a la situación que vive el país: “Estamos en una meseta alta, pero la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígenos, me hace a pensar de que va a empezar a declinar”, dijo.