Entrevista a mujer imputada por receptación de computadores del Mideso es interrumpida por disparos en vía pública

La jornada de este viernes, desconocidos percutaron una serie de disparos en el sector donde equipos de prensa de 24 Horas y T13 conversaban con Elena Rojas Crespo (60), quien fue formalizada por la receptación de los computadores que fueron sustraídos desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ocurrido la noche del miércoles.

La mujer es abuela de Miguel Ángel Apablaza Suárez, recluido en el Centro de Detención Preventivo de Puente Alto y quien habría fingido ser el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, para cometer el robo de 23 notebook y una caja fuerte, la que aún no es encontrada.

En tanto, los computadores fueron recuperados durante este jueves en casa de la imputada.

A eso de las 16.30 y en momentos en que entregada su versión frente a los canales de televisión que llegaron hasta su casa en Renca, donde deberá cumplir el arresto domiciliario total, la conversación se vio interrumpida por el sonido de los disparos a corta distancia.

“Mi hijo tampoco sabía el grado ni mi nieto, pero él tampoco sabía este grado de lo que estaba sucediendo. A él unos cabros le dijeron ‘hermano’ -porque él tiene seis años preso, él está condenado a ocho años-, entonces le dicen unos cabros, creo que le dijeron ‘hermano, ahí te vamos a hacer un regalo para que costees tus necesidades’. Y obvio que él lo aceptó porque está preso y no lo va a ver nadie, entonces él, claro, no lo vio como algo maldadoso, sabía que era algo ilícito, pero nunca algo así tan grave”, relataba Rojas Crespo frente a las cámaras.

“Entonces, él me llama y me dice ‘madre, ¿me puedes recibir una encomienda?’ Entonces, le dije que sí, pero de primera igual le conversé, le dije ‘hijo, no vaya a ser un problema, porque tú sabes que yo puedo tener antecedentes y mi palabra no es creíble ante la ley’. ‘No, madre -me dijo- tú tranquila no más’. Entonces lo recibí y al otro día cuando me levanto, veo la TV y veo esto y era justo la misma cantidad (de computadores) y yo quedé mal, mal. Entonces lo llamé y le dije que tenía deshacerme de eso, yo no puedo...”, alcanzó a decir la mujer, cuando se escuchó una serie de disparos en las cercanía, lo que interrumpió la entrevista.

De acuerdo a T13, los disparos fueron percutados al aire y en contra de un vehículo que se encontraba en el sector, lo que también fue confirmado por Carabineros, desde donde también señalaron la existencia de una denuncia por este hecho.

El vehículo que recibió los impactos sería de propiedad de la hija de Elena Rojas Crespo. Producto del ataque, ninguno de los presentes en el lugar resultó lesionado.